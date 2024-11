Didi B, Manadja confirmé, Roseline Layo… Découvrez les gagnants des PRIMUD d’Or 2024

Manadja Confirmé sur l'émission PPLK

La Côte d’Ivoire a vibré au rythme de la musique urbaine africaine lors de la 9ᵉ édition des PRIMUD, événement qui récompense les meilleurs talents du genre. Organisée au Parc des Expositions d’Abidjan sous la direction du mythique Molare, cette cérémonie a vu Roseline Layo triompher en tant que PRIMUD d’Or 2024, un titre prestigieux assorti d’une récompense de 20 millions de FCFA. Avec son style unique et son influence, Layo confirme sa place de reine de la scène urbaine ivoirienne, au milieu d’une compétition féroce.

Outre ce couronnement, la soirée a honoré d’autres figures de la musique ivoirienne :

Didi B , étoile montante du rap, a été sacré meilleur artiste francophone. Son énergie et son influence sur le public jeunesse ont consolidé sa renommée régionale.

Ayane , à la voix captivante, a été reconnue comme meilleure artiste variété, enchantant le public avec des sonorités qui mélangent modernité et culture ivoirienne.

Prissy la degameuse , humoriste, a su faire rire et réfléchir, remportant le prix du meilleur humoriste pour ses sketchs incisifs qui abordent des sujets de société avec humour et profondeur.

Dydy Yeman , pilier du coupé-décalé, a été récompensé pour son énergie sur scène, prouvant une nouvelle fois sa maîtrise du genre.

Les Leaders , icônes du zouglou, ont été honorés comme meilleur groupe zouglou. Leur engagement et leurs textes poignants résonnent auprès d'une large audience.

TAM SIR, talentueux beatmaker, a surpris avec son titre « Le coup du marteau », qui lui a valu le prix du meilleur hit de l'année. Sa maîtrise des sons actuels démontre l'innovation qui alimente la musique urbaine ivoirienne.

Himra, reconnu comme le meilleur artiste rap ivoirien, et DRE-A, étoile montante, confirment que le rap ivoirien est en pleine expansion.

Dj Manadja confirmé , lauréat de la « New Style Music », a séduit le public par son originalité et son style unique.

Milo, chanteur de gospel, a été salué pour sa voix et son message, remportant une récompense en musique religieuse.

Vitale, figure féminine du coupé-décalé, a reçu le prix de meilleure femme des arts, honorant son parcours et son apport à la musique ivoirienne.

Les PRIMUD 2024 ont mis en lumière la diversité et le talent de la scène musicale ivoirienne, en célébrant à la fois des artistes confirmés et de jeunes talents prometteurs. Cet événement incarne la vitalité de la culture ivoirienne et africaine, dont l’influence ne cesse de s’étendre. Ces distinctions, allant du zouglou au rap en passant par le gospel et l’humour, montrent une industrie florissante, alimentée par des voix qui portent et qui inspirent.

Les PRIMUD sont une étape importante pour la promotion de la musique africaine, faisant briller les couleurs de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique sur la scène internationale. Cette édition est un vibrant hommage au dynamisme des artistes africains, reflétant une scène en constante évolution et une musique qui continue de résonner au-delà des frontières.