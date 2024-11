Elon Musk pourrait bouleverser un nouveau secteur, crainte de ses détracteurs

Photo Number 10 (CC BY-NC-ND 2.0).

Le nom d’Elon Musk résonne comme synonyme de disruption dans le paysage économique mondial. L’entrepreneur a déjà transformé le secteur automobile avec Tesla, révolutionné l’industrie spatiale grâce à SpaceX et ses fusées réutilisables, et secoué le monde des réseaux sociaux en rachetant Twitter, devenu X.com. Cette capacité à bousculer les industries établies pourrait bientôt s’étendre au domaine des médias traditionnels. Une simple question posée sur X.com – « Combien ça coûte ? » – en réponse à l’annonce de la mise en vente de MSNBC par Comcast a déclenché une vague de spéculations sur les intentions du milliardaire.

Les critiques redoutent un nouveau chamboulement médiatique

Les détracteurs d’Elon Musk s’alarment déjà de son éventuelle acquisition de MSNBC. Selon eux, la chaîne d’information en continu, reconnue pour ses positions plutôt favorables aux démocrates, risque de connaître un virage éditorial radical sous la direction du nouveau ministre de Donald Trump chargé de la réduction des dépenses gouvernementales. L’échange sur X.com entre Donald Trump Jr. et Musk renforce leurs craintes : le fils de l’ancien président qualifie ce potentiel rachat « d’idée la plus amusante de tous les temps ». Joe Rogan, figure influente des médias américains et soutien de Donald Trump, a déjà manifesté son intérêt pour un poste de présentateur sur la chaîne. La référence d’Elon Musk à son arrivée théâtrale chez Twitter avec un évier alimente les inquiétudes de ses opposants quant à sa propension aux coups d’éclat médiatiques et aux changements drastiques.

Une stratégie médiatique aux multiples ramifications

L’opportunité dépasse le simple cas de MSNBC. Comcast cherche à céder un ensemble de médias incluant CNBC, E!, USA, Oxygen, SYFY et Golf Channel. Cette vente groupée représenterait pour Musk l’occasion de constituer un conglomérat médiatique puissant, ajoutant une dimension télévisuelle à son influence déjà considérable sur les réseaux sociaux. Les opposants au milliardaire pointent l’expérience X.com comme un avertissement : la plateforme fait face à un exode d’utilisateurs vers des alternatives comme Bluesky et Mastodon. La gestion controversée de Twitter par Musk nourrit leurs appréhensions sur sa capacité à diriger des médias traditionnels tout en préservant leur crédibilité et leur indépendance éditoriale. L’avenir dira si cette nouvelle tentative d’expansion dans le secteur des médias aboutira, mais elle témoigne de l’ambition sans limite d’un entrepreneur habitué à redéfinir les règles du jeu dans chaque industrie qu’il aborde.