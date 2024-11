Maghreb : une compagnie aérienne prévoit de nouvelles lignes vers 3 continents

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

Royal Air Maroc (RAM) consolide son rôle de transporteur aérien de premier plan en annonçant l’ouverture prochaine de nouvelles routes vers trois continents : l’Amérique latine, l’Asie et l’Amérique du Nord. Ces destinations incluent des liaisons directes vers Toronto (Canada), São Paulo (Brésil) et Pékin (Chine). Ce développement s’inscrit dans une stratégie globale de transformation visant à faire de RAM un acteur incontournable de l’aviation mondiale.

Ce dimanche 24 novembre, RAM a réceptionné un Boeing 787-9 Dreamliner, le premier d’une série de nouveaux appareils qui viendront enrichir sa flotte d’ici à la fin de l’année. Un second Boeing est attendu dans les prochaines semaines, en cohérence avec le programme ambitieux de la compagnie : atteindre une flotte de 200 avions à l’horizon 2037. Cette expansion devrait permettre d’accroître la connectivité du Maroc en desservant 143 destinations dans le monde, soit une augmentation significative par rapport au réseau actuel.

Le projet d’expansion de RAM s’appuie sur un contrat-programme signé avec le gouvernement marocain. Ce plan stratégique vise un quadruplement du trafic annuel, avec l’objectif de transporter 31,6 millions de passagers contre 7,2 millions actuellement. En parallèle, le chiffre d’affaires de la compagnie pourrait atteindre 94 milliards de dirhams (9,4 milliards USD) grâce à ce renforcement de son réseau international.

Ces ambitions ne se limitent pas aux nouvelles lignes vers Toronto, São Paulo et Pékin. RAM prévoit également de diversifier ses destinations long-courriers avec des routes vers des villes européennes comme Budapest, Dublin et Athènes, des villes africaines comme Nairobi et Abuja, ainsi que des destinations stratégiques au Moyen-Orient et en Asie.

Le développement de Royal Air Maroc devrait non seulement positionner la compagnie comme un leader du transport aérien africain, mais également contribuer de manière significative à l’économie marocaine. En multipliant les connexions internationales, RAM facilite les échanges commerciaux, renforce le tourisme et positionne le Maroc comme un hub stratégique entre l’Afrique, l’Europe, l’Asie et les Amériques.

Avec cette vision audacieuse, RAM aspire à rivaliser avec les grandes compagnies aériennes mondiales et à offrir aux passagers un service compétitif et de qualité. L’ouverture des nouvelles lignes vers Toronto, São Paulo et Pékin marque une étape clé dans ce voyage vers l’excellence et l’innovation dans l’aviation.