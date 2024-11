En visite au Maroc, Vlavonou porte la voix des Béninois en matière d’opportunités

Photo : DR

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, s’était envolé pour Rabat au Maroc le dimanche 10 novembre 2024 dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié. Cette visite fait suite à une invitation du président de la Chambre des Représentants du Royaume du Maroc et est axée sur le développement de la coopération parlementaire.



ette rencontre entre les deux personnalités vise à baliser la voie au renforcement de la coopération entre les parlements des deux pays liés par des relations dont l’historique remonte à plusieurs années. A cet effet, le président Louis Gbèhounou Vlavonou a d’abord été reçu dans la journée du mardi 12 novembre 2024 par Mohamed Ould Errachid, président de la Chambre des conseillers. Pour la circonstance, les deux personnalités ont échangé sur le renforcement des relations entre le Bénin et le Maroc en mettant l’accent sur le renforcement des relations entre les deux Parlements.

Pour la cause, le président Vlavonou a attiré l’attention de son homologue de la Chambre des conseillers sur l’importance de raffermir la coopération et de consolider la coordination entre les Parlements des deux pays en insistant sur les échanges d’expertises à travers des visites. Le numéro un du Parlement béninois a également salué la qualité des approches de coopération, lesquelles accordent une priorité à la valeur humaine. La formation de groupes d’étudiants et de cadres béninois au Royaume du Maroc a été les doléances mises en avant dans la stratégie diplomatique du président Louis Gbèhounou Vlavonou qui soutient aussi les approches de renforcement des liens de fraternité et d’amitié entre les deux peuples sans perdre de vue des échanges culturels et humains.

Au regard de la pertinence des préoccupations du président Vlavonou, son homologue Mohamed Ould Errachid a réaffirmé la détermination de la Chambre des conseillers à œuvrer pour le renforcement de la coopération parlementaire bilatérale en donnant un sens à l'impulsion des relations entre les deux institutions législatives. Ce dernier n'a pas caché qu'il lorgnait dans l'assiette des bonnes relations entre le Maroc et le Bénin tel que voulu par le président Louis Gbèhounou Vlavonou. En la matière, il a mis en avant certaines opportunités notamment celles concernant le renforcement des relations économiques et politiques. L'autorité parlementaire béninois a aussi échangé avec son homologue de la Chambre des représentants Rachid Talbi Alami. Il a été question avec ce dernier de l'autonomie présentée par le Maroc sous la conduite éclairée de sa Majesté le Roi Mohammed VI.