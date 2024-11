Énergie en Afrique : bientôt une unité de stockage d’énergie de 20MW

Photo de Biel Morro sur Unsplash

Le Malawi marque un pas significatif vers son indépendance énergétique avec le lancement d’un projet de stockage d’énergie par batterie (BESS) de 20 MW, une première en Afrique pour l’Alliance mondiale de l’énergie pour les peuples et la planète (GEAPP). Cette initiative, qui verra le jour à la sous-station de Kanengo à Lilongwe, la capitale, traduit les ambitions énergétiques du pays.

Ce projet de stockage énergétique, dont la mise en service est attendue en 2025, est réalisé grâce à une subvention de 20 millions USD accordée par la GEAPP à l’Electricity Supply Corporation of Malawi (ESCOM). En complément, le gouvernement malawite et l’ESCOM apportent un financement de contrepartie, confirmant leur engagement pour la réussite de cette initiative.

Publicité

Lors de l’annonce officielle, le président Lazarus Chakwera a exprimé sa gratitude envers la GEAPP pour son investissement audacieux. Il a souligné : « Le courage de la GEAPP de mettre en jeu 20 millions $ dans ce projet montre un engagement réel à accompagner le Malawi dans ses ambitions énergétiques. Nous, en tant que gouvernement, ferons notre part pour honorer cet esprit de partenariat. »

La construction de cette unité de stockage d’énergie par batterie intervient dans un contexte de transition énergétique mondiale. Elle s’inscrit dans un effort collaboratif initié à la COP28, où des pays comme le Malawi se sont engagés à développer des infrastructures BESS totalisant 5 GW à l’échelle mondiale d’ici fin 2024.

Avec cette nouvelle unité, le Malawi compte non seulement stabiliser son réseau électrique, mais aussi ouvrir la voie à l’intégration des énergies renouvelables, comme l’éolien et le solaire. Cela permettra une meilleure gestion des pics de demande et une optimisation de l’approvisionnement énergétique.

Ce projet marque également une étape importante pour la GEAPP, qui déploie ici son premier BESS en Afrique. Il reflète une stratégie visant à accompagner les pays en développement dans leur transition énergétique en leur fournissant des solutions technologiques modernes et adaptées.

Publicité

Pour le Malawi, cet investissement symbolise plus qu’un simple projet technique. Il représente une opportunité de transformation économique et sociale. En améliorant la fiabilité de son réseau électrique, le pays espère attirer davantage d’investissements étrangers, stimuler son industrie locale et améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Avec des projets comme celui de Kanengo, le Malawi se positionne comme un modèle en matière de transition énergétique en Afrique, un continent où les défis énergétiques restent immenses mais où les opportunités ne manquent pas.