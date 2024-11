Football : l’international sénégalais Idrissa Gana Gueye se dirige vers un pont d’or

Idrissa Gana Gueye (GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP)

L’international sénégalais Idrissa Gana Gueye, actuellement sous contrat avec Everton jusqu’en juin 2025, serait sur le point d’explorer une nouvelle aventure footballistique. Selon des sources concordantes, le milieu de terrain est ciblé par le club qatari Al Duhail, leader de son championnat, qui serait prêt à lui offrir un contrat particulièrement lucratif.

À 35 ans, le champion d’Afrique 2021, fort de ses 119 sélections avec les Lions de la Teranga, reste un pilier d’Everton en Premier League. Il a déjà disputé 11 matchs cette saison, témoignant de son endurance et de son expérience au plus haut niveau. Cependant, cette proposition venue du Qatar pourrait redéfinir la fin de sa carrière, en lui offrant une rémunération parmi les plus élevées jamais atteintes par un joueur sénégalais.

Libre à l’issue de la saison 2024-2025, Gueye se trouve face à un choix déterminant : poursuivre en Europe, où il conserve une belle cote, ou céder aux sirènes financières du Moyen-Orient. L’intérêt de l’Arabie Saoudite à un moment donné illustre la convoitise qu’il suscite encore, malgré son âge avancé.

En optant pour Al Duhail, Idrissa Gana Gueye tournerait une nouvelle page, après avoir marqué son empreinte dans les plus grandes compétitions européennes. Pour l’instant, les discussions sont en cours, et les prochains jours pourraient sceller l’avenir de ce vétéran respecté du football africain.