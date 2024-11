Fortunes: Elon Musk franchit un niveau jamais atteint

Elon Musk (AFP/ANGELA WEISS)

2024, l’année d’Elon Musk. En effet, après avoir vu Donald Trump remporter les élections présidentielles américaines, le milliardaire américain vient de voir sa fortune tout simplement exploser. Exit le record de novembre 2021, date à laquelle celui-ci pesait 338 milliards de dollars.

Aujourd’hui, à la fin du mois de novembre 2024, Elon Musk vaut 348 milliards de dollars. Un montant exceptionnel, jamais atteint. Cette hausse fulgurante, Musk la doit notamment au succès de deux de ses entreprises, Tesla et SpaceX dont les valorisations ont explosé. En un an environ, le milliardaire d’origine sud-africaine a ainsi pris 130 milliards de dollars et détient désormais le patrimoine le plus important au monde.

Publicité

Elon Musk, l’homme le plus riche ua monde

En seconde position, on retrouve Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, qui détiendrait 219 milliards de dollars. Il se trouve juste devant Larry Ellison (Oracle) et ses 206 milliards de dollars. En quatrième position, arrive Mark Zuckerberg et ses 198 milliards de dollars. Bernard Arnault, lui, a perdu énormément de terrain, la faute au cours LVMH qui est en chute libre.

Aujourd’hui, le patron du plus grand groupe de luxe au monde a vu son patrimoine fondre. Il disposerait, selon les premières analyses, d’un pactole estimé à 163 milliards de dollars toutefois. Une concentration de richesses encore jamais vue et qui ne devrait pas s’arrêter de si tôt. En effet, l’économie actuelle et les situations des marchés sont telles qu’il est possible que les grandes fortunes continuent d’accumuler.

Les marchés américains explosent

Il ne faut pas non plus oublier que cette richesse, Elon Musk et d’autres encore, la doivent à l’élection de Donald Trump. Car depuis sa victoire annoncée, les cours des marchés ont tout simplement explosé, visiblement soulagés de voir qu’il n’y a pas eu le moindre débordement, et surtout, que la politique “America First” de Trump servira de catalyseur à l’économie nationale pour les quatre prochaines années.