Maghreb: cette ville est la nouvelle destination préférée des retraites français

Photo : DR

Le Maroc s’impose progressivement comme une destination prisée par les retraités français en quête de nouveaux horizons. Tandis que les destinations traditionnelles semblent perdre de leur attrait, Agadir émerge comme une alternative séduisante, offrant un cadre de vie attractif et des conditions économiques avantageuses. Les raisons de cet engouement sont multiples : un environnement ensoleillé, des coûts de vie attractifs et des opportunités fiscales uniques.

Le phénomène ne relève plus de la tendance marginale. En l’espace d’une décennie, la communauté des retraités français à Agadir a considérablement grossi, passant de quelques centaines à près de 4 000 résidents actuels. Cette augmentation significative témoigne d’un réel changement dans les stratégies de vie des seniors français, qui voient dans cette ville marocaine une alternative prometteuse à leur retraite hexagonale.

Publicité

Les avantages économiques constituent le principal moteur de cette migration. Le coût de la vie à Agadir représente une fraction de celui observé en France. Un couple de retraités peut désormais espérer un niveau de confort remarquable avec un budget mensuel modeste. Un logement confortable peut être obtenu pour environ 800 euros, avec des charges minimales : 50 euros d’électricité et à peine 5 euros pour l’eau. Les dépenses alimentaires suivent la même tendance, permettant de s’approvisionner en fruits et légumes pour une somme dérisoire.

L’attractivité fiscale joue également un rôle déterminant. L’ouverture d’un compte bancaire local permet aux retraités de bénéficier d’exonérations fiscales significatives, un argument de poids pour ceux cherchant à optimiser leur pouvoir d’achat. Certains témoignages rapportent qu’il est possible de vivre confortablement avec seulement 1 000 euros par mois, incluant logement, alimentation et même des voyages occasionnels.

Cependant, ce tableau idyllique n’est pas sans nuances. Le changement climatique représente un défi environnemental grandissant pour Agadir. Malgré un ensoleillement exceptionnel de 340 jours par an, la ville fait face à des épisodes de sécheresse et des températures extrêmes, atteignant jusqu’à 50 degrés en 2023. L’agriculture intensive, pourvoyeuse de fruits et légumes pour le marché européen, contribue à l’épuisement des ressources hydriques locales.

Ces défis écologiques ne semblent pas, pour l’instant, altérer l’attrait d’Agadir. Les retraités continuent de voir en cette ville une opportunité unique de réinventer leur quotidien, dans un environnement où qualité de vie rime avec accessibilité économique.