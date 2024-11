France – Bénin: un exercice militaire conjoint annoncé (15 blindés seront livrés aux FAB)

Photo d'illustration (Présidence)

Le navire amphibie français PHA Dixmude est attendu ce 14 novembre 2024 dans les eaux de Cotonou pour un nouvel exercice militaire en collaboration avec les Forces armées béninoises (FAB). Cette initiative s’inscrit dans une série de coopérations visant à renforcer les compétences opérationnelles et l’interopérabilité des forces militaires des deux pays.

Le PHA Dixmude arrive au Bénin après avoir pris part à l’exercice régional majeur « Grand African NEMO 2024 » (GANo 24), tenu du 4 au 12 novembre dans le Golfe de Guinée, avec la participation de 18 pays côtiers et 10 nations partenaires. Cette opération conjointe, organisée annuellement, vise à renforcer la sécurité maritime dans la région, notamment dans la lutte contre la pêche illégale, les trafics illicites et la piraterie. Dans ce cadre, les manœuvres prévues à Cotonou comportent des exercices de formation sur terre et en mer, au cours desquels les forces béninoises bénéficieront du soutien et du savoir-faire français.

Les activités entre les FAB et les troupes françaises comprendront des sessions de formation techniques sur les équipements militaires. En effet, la France prévoit de livrer du matériel aux FAB, dont 15 Véhicules Avant Blindés (VAB) adaptés aux opérations tactiques. Ces véhicules robustes, capables de transporter jusqu’à dix soldats, disposent d’une protection contre les projectiles et les mines, offrant ainsi une sécurité accrue aux troupes béninoises dans leurs missions. Les VAB, équipés d’armements défensifs de 12,7 mm ou 7,62 mm, renforceront la capacité des FAB à répondre efficacement aux défis sécuritaires actuels.

Cette escale du Dixmude à Cotonou souligne la solidité du partenariat militaire entre la France et le Bénin. Outre les manœuvres militaires, le programme met l’accent sur la formation continue des personnels, une dimension clé de la collaboration entre les deux armées. L’objectif est de consolider l’aptitude des FAB à gérer des opérations de sécurité maritime et à faire face aux menaces transnationales. Ce partenariat militaire n’est pas une première pour les deux nations, qui entretiennent des relations de longue date dans ce domaine.