France : des américains dénoncent un cauchemar après un déménagement

La France, première destination touristique mondiale avec près de 90 millions de visiteurs annuels, suscite régulièrement des critiques de la part des touristes étrangers. Ces derniers pointent notamment du doigt l’accueil jugé peu chaleureux des Français, la barrière de la langue ou encore la complexité administrative. Toutefois, ces désagréments n’empêchent pas le pays d’exercer une attraction continue sur les voyageurs, particulièrement les Américains qui rêvent de vivre « à la française », séduits par l’art de vivre, la gastronomie et la richesse culturelle.

Une adaptation difficile face à la réalité française

Pour Joanna McIsaac-Kierklo et son mari Ed, 74 et 75 ans, le rêve français a viré au cauchemar, rapporte CNN. Après avoir quitté San Francisco en octobre 2023, ce couple de retraités envisage déjà son retour aux États-Unis. Malgré leur volonté initiale de finir leurs jours en France, l’installation dans leur nouveau pays d’adoption s’est révélée parsemée d’obstacles. La bureaucratie française, qu’ils qualifient d’incohérente et kafkaïenne, les a particulièrement éprouvés. De la création d’un compte bancaire à la recherche d’un médecin traitant, chaque démarche administrative s’est transformée en parcours du combattant.

L’isolement social, un facteur déterminant

L’intégration sociale constitue l’autre pierre d’achoppement majeure pour le couple. Joanna, qui se décrit comme une personne sociable, souffre particulièrement de l’isolement. Après avoir déménagé de Nîmes à Montpellier dans l’espoir de tisser plus facilement des liens, le constat reste amer : les relations avec les Français, bien que cordiales, demeurent superficielles. Le couple souligne la difficulté à créer des amitiés authentiques, freiné par la barrière linguistique – Joanna n’ayant pas réussi à apprendre le français – et les différences culturelles. Les habitudes sociales locales, centrées autour des repas avec des codes stricts, contrastent fortement avec leur mode de vie américain plus décontracté.

Le retour aux États-Unis, une décision réfléchie

Si le couple ne regrette pas cette expérience qui leur a permis de découvrir la France sous un angle différent, ils admettent que vivre dans l’Hexagone ne correspond pas à leurs attentes. Malgré leur déception vis-à-vis de la situation politique américaine et la violence par armes à feu qui les avaient initialement poussés à partir, ils préfèrent retourner dans un environnement familier. « À notre âge, nous n’avons plus le temps d’attendre que les choses s’améliorent », confie Joanna. Le couple, qui avait prudemment conservé leur appartement à loyer contrôlé à San Francisco, prévoit de rentrer définitivement en janvier 2024, tout en gardant un regard bienveillant sur la France qu’ils continueront d’apprécier, mais uniquement comme destination de voyage.