Gaz en Afrique : accord avec la Chine pour un investissement de 1 milliard $

(Canva)

Le Nigeria, premier producteur africain de pétrole, renforce ses ambitions dans le secteur énergétique pour dynamiser son industrie et sa croissance économique. Le gouvernement a récemment signé un accord de 1,2 milliard de dollars avec la société chinoise China National Chemical Engineering Company (CNCEC) pour la réhabilitation d’une usine de traitement du gaz destinée à l’Aluminum Smelter Company of Nigeria (ALSCON).

Ce partenariat permettra de sécuriser un approvisionnement quotidien de 135 millions de pieds cubes standards de gaz naturel, qui servira à produire 540 mégawatts d’électricité nécessaires au fonctionnement des fonderies d’ALSCON. Ce projet s’inscrit dans une stratégie nationale visant à monétiser le potentiel gazier du Nigeria, qui détient les plus grandes réserves prouvées de gaz naturel d’Afrique et occupe la troisième place en termes de production, derrière l’Algérie et l’Égypte.

En mettant l’accent sur la transformation de ses ressources gazières, le Nigeria entend consolider sa base industrielle tout en augmentant la valeur ajoutée locale. L’approvisionnement énergétique stable issu de ces initiatives vise à soutenir les industries lourdes comme l’aluminium, essentielles à la diversification de l’économie.

Ces efforts énergétiques s’inscrivent dans une dynamique plus large de relance économique, avec une croissance prévue de 3,2 % en 2024 et de 3,4 % en 2025, selon la Banque africaine de développement. Grâce à l’accompagnement d’acteurs internationaux tels que la CNCEC, le Nigeria se positionne comme un leader énergétique tout en construisant une industrie robuste capable de relever les défis du développement durable. Avec ces initiatives, le pays réaffirme son rôle stratégique sur le continent tout en attirant des investisseurs de qualité pour soutenir sa transition industrielle et énergétique.