L’Anap-Togo et As-Nap Bénin se donnent la main pour plus de performances

Les membres du bureau de l’Association nationale des anciens parlementaire du Bénin présidée par Timothée Adanlin et une délégation d’anciens parlementaires du Togo conduite par Alphonse Kodjo ADoukonou son premier responsable, ont tenu une séance de travail à la salle « Isaac Fayomi » du secrétariat général administratif le vendredi dernier.

Une initiative fondée sur une logique de partage d’expériences et d’échanges de nature à accroître les performances des différentes associations et d’une grande utilité pour la coopération parlementaire. Cette concrétisation a été une véritable école pour les anciens parlementaires togolais notamment les membres, conscients de leur devoir de restitution pour l’atteinte des objectifs. L’agenda de la mission d’imprégnation a permis à la délégation togolaise de jouir d’une présentation sur l’Association des anciens parlementaires du Bénin sous toutes ses formes notamment sa date de création, sa mission, ses objectifs et son fonctionnement sans oublier son organigramme. Les différentes activités menées par l’As-Nap Bénin depuis sa création qui remonte au 26 octobre 2002 jusqu’à ce jour, ont meublé la présentation faite à la délégation de l’Anap-Togo. Un accent particulier a été mis sur les sources de financement et les approches de mise en œuvre des activités sans perdre de vue la conception du plan de travail annuel.

Les anciens parlementaires togolais très satisfaits, ont estimé que cette rencontre avec leurs aînés du Bénin, permettra de revoir le mode de fonctionnement de leur association. Ce qui passe par une relecture des textes, surtout au niveau du Règlement intérieur en mettant l’accent sur la manière de renforcer et d’accélérer les relations avec le pouvoir public et les décideurs du Togo. Cette satisfaction, les anciens parlementaires du Bénin ne la cache pas pour avoir tout le temps, milité pour la création de l’association togolaise. D’où la grande joie manifestée pour ce pas de géant des anciens parlementaires togolais à en croire les propos de Timothée Adanlin.