Le Bénin reçoit du soutien pour le financement climatique à la Cop 29

À la faveur de la COP 29 à Baku, le Bénin a présenté une vision ambitieuse pour l’action climatique, soutenue par des institutions financières internationales et des partenaires au développement. L’objectif est de mobiliser des ressources publiques et privées pour financer les priorités d’adaptation et d’atténuation climatiques, tout en assurant la durabilité économique.

Les points forts de cette initiative sont un mécanisme de monétisation carbone innovant, une matrice commune pour coordonner les réformes, des instruments financiers pour attirer les investissements privés, une plateforme unique d’accès au financement pour les acteurs locaux.

Avec cette plateforme nationale de finance climatique, le Bénin affirme son leadership en matière de transition verte et pose les bases d’un avenir résilient et durable. « Avec le soutien fort de nos partenaires lors de la table ronde sur le financement climatique organisée en juillet par le Fmi et le groupe de la banque mondiale à Cotonou, le Bénin transforme ses objectifs climatiques en actions concrètes. En tirant parti de notre expérience sur les marchés de capitaux internationaux, comme notre cadre d’obligations Odd de 2021, nous visons à catalyser les investissements privés pour intensifier l’action climatique », a déclaré Romuald Wadagni, ministre de l’économie et des finances du Bénin.

Il s’agit d’une perspective ambitieuse pour l’action en faveur du climat. Parmi les financements obtenus, le Bénin bénéficie de 1,4 milliard de dollars de l’Ida, 200 millions de dollars du FMI, et 195 millions d’euros de garantie partielle de la Bad. Ces initiatives visent à réduire un écart de financement climatique estimé à 10 milliards de dollars d’ici 2030.

Le Bénin affiche en effet, un bilan exemplaire en matière de politiques et de financement liés au climat dans la région. Cette plateforme s’inscrit dans une vision stratégique à long terme, réunissant des partenaires publics et privés pour renforcer la résilience du pays face aux changements climatiques tout en poursuivant ses objectifs de développement durable (Odd).