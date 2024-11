Le Bénin renforce sa coopération avec la Serbie et la Russie

Photo : DR

Le ministre béninois des Affaires étrangères et de la Coopération, Shegun Bakari, multiplie les démarches pour établir et consolider des partenariats stratégiques avec des puissances étrangères. Dans le cadre de ses récentes visites officielles, il s’est rendu en Serbie puis en Russie, où il a tenu des échanges avec des représentants de haut niveau pour renforcer la coopération économique du Bénin.

Lors de sa rencontre en Serbie, Shegun Bakari a mis l’accent sur la nécessité d’approfondir les liens commerciaux et d’explorer de nouvelles pistes de collaboration économique entre les deux pays. À Belgrade, il a discuté de partenariats potentiels visant à promouvoir l’exportation de produits béninois, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, des technologies, et des infrastructures. En outre, les discussions ont également porté sur la formation de jeunes béninois dans diverses disciplines techniques, un aspect crucial pour le développement à long terme du pays.

Publicité

Parallèlement, le ministre s’est rendu en Russie où il a rencontré son homologue, avec qui il a échangé sur des projets de coopération bilatérale. À Sotchi, les pourparlers se sont orientés vers le renforcement des relations politiques et économiques entre le Bénin et la Russie, ainsi que la possibilité de diversifier les échanges commerciaux. La Russie pourrait représenter un marché de choix pour les produits béninois, tout en ouvrant des opportunités de développement technologique et industriel pour le Bénin.

Ces rencontres s’inscrivent dans une volonté stratégique de diversifier les partenaires économiques du Bénin et de favoriser des alliances qui stimulent son développement économique. Par ses démarches, Shegun Bakari montre sa détermination à repositionner le Bénin sur l’échiquier international, en misant sur des collaborations qui profitent au pays dans divers secteurs d’activité. (Rejoignez la famille des abonnés de notre chaîne WhatsApp en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)