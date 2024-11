Le Zimbabwe renforce ses liens avec la Russie

Emmerson Mnangagwa, Président du Zimbabwe (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)

Lors de la 5ᵉ session de la Commission intergouvernementale pour la coopération commerciale, économique, scientifique et technique, le Zimbabwe et la Russie ont renforcé leur coopération pour des projets bilatéraux dans divers secteurs. Au cours de la session ministérielle qui s’est conclue le jeudi 7 novembre 2024, les deux pays ont signé le procès-verbal officiel qui consolide les décisions communes.

Les procès-verbaux validés servent de guide pour une mise en œuvre efficace des objectifs partagés. Ces procès-verbaux assurent également la transparence et, de ce fait, minimisent les risques de malentendus. Le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international du Zimbabwe, Dr Amon Murwira, a salué cet engagement réciproque dans le renforcement de la coopération des deux pays, tout en rappelant les accords initiaux de janvier 2019 pris lors de la visite en Russie du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa.

Au cours de sa visite, le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international du Zimbabwe a par ailleurs rencontré les responsables du groupe Kamaz, principal fabricant russe de camions et acteur majeur dans la production de véhicules lourds à l’échelle mondiale. Le groupe Kamaz, qui fabrique divers types de véhicules (camions, remorques, bus), de moteurs et d’autres équipements avec plus de 60 modèles de base, a discuté avec Dr Amon Murwira des possibilités d’expansion en Afrique via le marché zimbabwéen. Les discussions ont aussi tourné autour de la création d’emplois locaux au Zimbabwe grâce à des partenariats industriels avec le groupe Kamaz dans le but de favoriser le développement économique et les retombées pour les communautés locales.