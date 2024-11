Législatives au Sénégal : Amadou Ba félicite le parti Pastef

Les résultats des élections législatives de ce 17 novembre au Sénégal marquent une étape majeure dans l’histoire politique du pays. Le parti présidentiel, Pastef, a obtenu une victoire éclatante, consolidant son emprise sur le paysage politique national.

L’opposant Amadou Ba, figure majeure de ces élections, a reconnu avec élégance la suprématie du Pastef, félicitant chaleureusement le parti pour ce succès. Dans une déclaration empreinte de respect et de patriotisme, il a salué la maturité démocratique du peuple sénégalais, mettant en avant la tenue pacifique et exemplaire du scrutin.

Publicité

« Ce moment transcende les clivages partisans. C’est une victoire pour notre démocratie et pour le Sénégal, un rappel que la politique doit servir à construire et à unir », a affirmé Amadou Ba, avant de renouveler son engagement envers l’unité et le progrès du pays.

La victoire de Pastef reflète une fois de plus l’adhésion massive des Sénégalais à son projet politique, déjà plébiscité lors de la présidentielle. Ce triomphe renforce la dynamique du parti au pouvoir et ouvre une nouvelle ère pour le Sénégal.

Au-delà des rivalités politiques, ce scrutin met en lumière la capacité du pays à faire preuve de responsabilité et de sérénité dans des moments décisifs. Cela contribue à consolider ainsi sa réputation de modèle démocratique en Afrique.