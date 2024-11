Législatives au Sénégal : ça chauffe encore Sonko et Barthélémy Dias

Ousmane Sonko (DR)

Les élections législatives au Sénégal se déroulent dans un climat de forte tension, marqué par des affrontements entre diverses coalitions, notamment celles dirigées par Ousmane Sonko, leader du parti Pastef, et Barthélémy Dias, tête de la coalition Sam Sa Kaddu. Récemment, des incidents violents à Saint-Louis, impliquant des individus armés, ont intensifié la rivalité entre les deux leaders.

Ousmane Sonko accuse Barthélémy Dias et sa coalition d’être responsables des agressions contre ses partisans, affirmant que son mouvement a été pris pour cible à plusieurs reprises dans des localités clés telles que Dakar, Koungheul, et Louga. Selon Sonko, des plaintes ont été déposées et des preuves visuelles de ces incidents existent, bien que jusqu’à présent, aucune arrestation n’ait eu lieu.

Publicité

Face à cette situation, Sonko exhorte ses partisans à répondre aux violences de manière proportionnée, affirmant leur droit à se défendre. Il appelle ainsi à une riposte égale pour chaque attaque subie, incitant les patriotes de son mouvement à se mobiliser pour assurer leur sécurité et celle de leurs activités politiques.

Ces tensions, alors que le pays se prépare pour des élections majeures, révèlent les défis auxquels le Sénégal est confronté pour garantir des élections apaisées. La polarisation entre les différentes factions politiques et les accusations mutuelles de violence risquent de compromettre le déroulement serein de la campagne.

L’implication des autorités sénégalaises sera cruciale pour apaiser les tensions et restaurer la confiance dans le processus démocratique. Les Sénégalais, eux, observent avec inquiétude l’escalade des discours et des actions violentes entre ces deux figures politiques de premier plan.