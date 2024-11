Législatives au Sénégal : l’incident auquel Barthélémy Dias ne s’attendait pas

La campagne des législatives au Sénégal, qui connaît une intense mobilisation politique, a été récemment secouée par un incident préoccupant lors d’une tournée de Barthélémy Dias, maire de Dakar et figure de proue de l’opposition. En pleine caravane à Thiès, un véhicule partie intégrante du cortège de l’inter-coalition « Samm Sa Kaddu-Takku Wallu », a été ravagé par les flammes alors qu’il traversait la célèbre promenade des Thiessois.

Cet événement, qui s’ajoute à une série d’incidents observés dans le pays, suscite l’inquiétude. Abdou Mbow, acteur clé de l’inter-coalition, a exprimé son alarme face à une recrudescence de tensions et de provocations politiques. Il a évoqué une atmosphère de défiance et de méfiance croissante, notamment après l’attaque récente du siège du mouvement Taxawu, ajoutant : « Nous n’accusons personne, mais les appels à s’armer lancés par certains acteurs politiques sont préoccupants. »

Bien que les causes exactes de cet incendie restent inconnues, les membres de l’inter-coalition ont souligné l’urgence de maintenir un climat de paix et de sécurité pour garantir une campagne sereine et démocratique. Les forces de l’ordre, mobilisées immédiatement après l’incident, ont pris des mesures pour éclaircir les circonstances du sinistre.

La police a récupéré des enregistrements provenant des caméras de surveillance autour du lieu de l’incendie. Cette enquête devrait permettre de déterminer si cet incendie est accidentel ou s’il résulte d’un acte intentionnel. Cette mobilisation des autorités vient en réponse aux tensions palpables qui rythment le processus électoral dans le pays.

Barthélémy Dias, intensément impliqué dans cette campagne législative, multiplie les rencontres et les discours pour s’assurer du soutien des électeurs. Dans un contexte où l’issue de ce scrutin pourrait jouer un rôle déterminant pour l’avenir politique du Sénégal, la vigilance autour de sa sécurité et celle de ses partisans est désormais de rigueur.

Ce climat de campagne tendu et marqué par des événements imprévus place les forces de sécurité en première ligne pour préserver la sérénité du processus électoral. La suite de la campagne électorale reste donc à suivre de près, alors que la nation aspire à un processus transparent et pacifique pour les prochaines législatives.