L’ex-international sénégalais, Habib Beye pressenti pour entraîner ce club français

Habib Beye, ancien défenseur de l’Olympique de Marseille et actuellement sans club après son départ du Red Star, est en bonne position pour devenir le prochain entraîneur du FC Nantes. Âgé de 47 ans, Beye a récemment exprimé son ambition de s’imposer dans le paysage du football français, en se positionnant notamment pour diriger l’OM et Rennes, deux postes finalement confiés à d’autres techniciens.

Alors que Nantes peine en Ligue 1, occupant une 14ᵉ place préoccupante, la direction du club chercherait à revitaliser l’équipe, notamment en cas de mauvais résultat contre Le Havre lors de la reprise. Géré par l’agence Classico, connue pour ses liens avec le FC Nantes, Habib Beye semble être un candidat de choix pour le président Waldemar Kita, qui pourrait être séduit par la renommée et l’expérience médiatique de l’ancien international sénégalais.

Outre sa stature, Beye est également reconnu pour sa philosophie de jeu moderne et dynamique, qui pourrait redonner un souffle nouveau aux Jaunes et Verts. Malgré une saison difficile, le FC Nantes dispose d’un effectif prometteur qui pourrait bénéficier de cette approche tactique ambitieuse et de la capacité de Beye à inspirer les joueurs.

L’arrivée de Beye pourrait également coïncider avec une volonté stratégique de Kita de revaloriser le club, qui pourrait être mis en vente dans un futur proche. En cas d’entente entre les parties, Habib Beye aurait donc l’occasion d’imposer sa vision tout en s’attaquant au défi de faire remonter Nantes dans le classement.