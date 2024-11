Lutte contre le terrorisme : voici comment les Etats-Unis aident la Côte d’Ivoire

Les Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI)

Le 13 novembre 2024, la Côte d’Ivoire et les États-Unis ont signé deux protocoles d’accord pour renforcer la coopération en matière de sécurité. La cérémonie a eu lieu au cabinet du ministre de la Défense à Abidjan-Plateau, en présence des autorités des deux pays. Ces accords visent à soutenir les efforts de la Côte d’Ivoire dans la lutte contre le terrorisme, notamment dans le nord du pays, où la menace est croissante.

« Notre but est de continuer à faire comme hier : renforcer notre coopération partenariale de sécurité entre les États-Unis et la Côte d’Ivoire« , a affirmé l’ambassadrice des États-Unis en Côte d’Ivoire, Jessica Davis Ba. Le premier accord porte sur la mise en place d’un programme de formation destiné aux gendarmes ivoiriens. Selon l’ambassadrice des États-Unis en Côte d’Ivoire, Jessica Davis Ba, ce programme vise à renforcer les aptitudes des forces de sécurité ivoiriennes dans la protection des citoyens et la gestion des menaces terroristes. La formation des gendarmes s’inscrit dans un objectif plus large de coopération bilatérale pour améliorer la sécurité intérieure du pays.

Publicité

En parallèle, les États-Unis ont offert 12 véhicules blindés à la Côte d’Ivoire pour renforcer la capacité des forces armées ivoiriennes à lutter contre les groupes armés. Le ministre d’État, Téné Birahima Ouattara, a salué ce don en soulignant qu’il permettrait aux forces de sécurité d’intensifier leurs opérations dans toutes les régions du pays, notamment dans les zones sensibles du nord. « Avec ce matériel, les forces armées pourront donc intensifier la lutte contre le terrorisme par tout sur le territoire national ivoirien », a-t-il déclaré. Il a également exprimé ses remerciements au président américain Donald Trump, soulignant l’importance de cette aide dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme. « Je suis certain que les USA et la Côte d’Ivoire continueront d’évoluer mutuellement pour le bien-être de nos populations« , a-t-il conclu.