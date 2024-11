Maghreb: hausse des revenus des ménages de ce pays

Photo d'illustration (unsplash)

Le revenu disponible des ménages en Algérie a connu une progression notable en 2024 par rapport à 2019, marquant une amélioration sensible de leur pouvoir d’achat et de leurs conditions de vie. Selon Kamel Meraghni, directeur général de la prévision et des politiques au ministère des Finances, cette dynamique s’inscrit dans un contexte économique globalement favorable, soutenu par des réformes et des mesures sociales clés.

Une augmentation des revenus et de l’épargne

Entre 2019 et 2024, le revenu disponible des ménages est passé de 14 851 milliards de DA à 22 710 milliards de DA, traduisant une hausse significative. Parallèlement, la consommation finale des ménages a bondi de près de 9 800 milliards de DA à plus de 15 000 milliards de DA, reflétant une plus grande capacité de dépense. De manière encourageante, cette augmentation s’est accompagnée d’un renforcement de l’épargne, qui a atteint 7 600 milliards de DA en 2024, avec un taux moyen d’épargne de 33,6 %.

Malgré une inflation stabilisée autour de 9 % sur la période 2021-2023, le revenu réel des ménages a enregistré une progression de 13 %, offrant un surplus pour les dépenses courantes. Cette stabilité a permis de maintenir un équilibre entre consommation et épargne, avec un taux de consommation avoisinant les 65 %.

Les facteurs propices à cette croissance

Plusieurs mesures gouvernementales ont contribué à cette amélioration, notamment l’augmentation des salaires, des pensions de retraite, des allocations chômage et des bourses universitaires. Ces initiatives, associées à une croissance du PIB et à des progrès en matière d’indice de développement humain, ont renforcé le bien-être des citoyens. Entre 2018 et 2023, l’espérance de vie moyenne est ainsi passée de 77 à 80 ans, un indicateur marquant de l’amélioration des conditions de vie.

Vers une meilleure mobilisation de l’épargne

La montée en puissance de l’épargne des ménages ouvre également des perspectives intéressantes pour la stabilité macroéconomique. Lors de la Journée mondiale de l’épargne, célébrée récemment à Alger, la création de l’Observatoire national de l’épargne et du financement de l’économie a été annoncée. Ce nouvel organe, rassemblant des experts de divers horizons, aura pour mission d’analyser les comportements d’épargne, d’évaluer les politiques publiques et de formuler des recommandations pour stimuler davantage cette dynamique.

Une vision tournée vers l’avenir

Les débats tenus lors de cet événement ont mis en lumière l’importance de l’innovation financière et de l’intégration des nouvelles technologies dans la mobilisation de l’épargne, notamment auprès des jeunes. Des experts locaux et internationaux ont partagé des exemples, tels que les approches asiatiques de finance islamique, soulignant l’importance d’une adaptation des outils financiers aux spécificités culturelles et sociales.