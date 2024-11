Maghreb: hausse importante de la population de ce pays en 10 ans

Rabat. Photo: DR

Au Maroc, le dernier recensement général de la population et de l’habitat, dévoilé récemment, révèle une augmentation significative de la population marocaine au cours des dix dernières années. Le Maroc compte désormais 36 828 330 habitants, soit une croissance de 8,8 % par rapport au recensement de 2014. Ce bond démographique, qui représente environ trois millions de nouveaux habitants, est accompagné d’une augmentation notable du nombre de ménages, atteignant désormais 9 275 038 foyers. Cela marque une progression de 26,82 % en une décennie, un chiffre qui met en lumière la dynamique de création de nouveaux foyers au sein de la société marocaine.

Cette hausse démographique n’est pas seulement un chiffre, elle est porteuse de défis et d’opportunités pour le Royaume. La croissance rapide de la population implique une pression sur les infrastructures urbaines, les services de santé, l’éducation et le marché de l’emploi. Le besoin en logements, par exemple, est en hausse, tout comme la demande pour des transports plus efficaces et des services de santé élargis. Dans les zones urbaines en particulier, les responsables politiques devront anticiper ces besoins pour éviter la saturation et garantir une qualité de vie élevée.

Par ailleurs, cette croissance démographique peut aussi représenter une opportunité. Une population plus importante et jeune, si elle est bien encadrée, pourrait constituer un atout pour le développement économique du Maroc. Un plus grand nombre de citoyens en âge de travailler pourrait renforcer le potentiel de productivité nationale, attirer davantage d’investissements étrangers et stimuler des secteurs comme l’agriculture, le tourisme et les technologies. Cependant, pour transformer ce potentiel en réalité, le Maroc devra faire preuve de prévoyance et de coordination.

L’augmentation du nombre de ménages, par ailleurs, reflète aussi une évolution des structures familiales, avec une possible tendance vers des familles plus petites ou un accroissement des ménages composés de jeunes adultes quittant le domicile familial. Ce changement pourrait redessiner les priorités en matière de politique de logement, nécessitant par exemple un parc de logements varié, adapté aux nouveaux besoins des familles marocaines.

En somme, si cette dynamique démographique impose des défis indéniables, elle offre également une chance unique de réinventer les politiques publiques marocaines. Adapter les infrastructures, renforcer les services publics et encourager la création d’emplois dans des secteurs stratégiques seront essentiels pour que le Maroc transforme cette croissance démographique en moteur de développement économique et social.