Maghreb: la diaspora de ce pays a transféré 7 milliards en 2024

La Banque Centrale de Tunisie. Photo : DR

La diaspora africaine joue un rôle déterminant dans l’économie du continent par ses transferts de fonds réguliers. Ces flux financiers dépassent souvent l’aide publique au développement et les investissements directs étrangers dans de nombreux pays. Du Sénégal au Kenya, en passant par le Maroc et l’Égypte, ces contributions représentent une manne cruciale pour les familles restées au pays, servant à financer l’éducation, la santé et divers projets entrepreneuriaux locaux.

Nouvelle dynamique des transferts en 2024

Les chiffres communiqués par la Banque centrale de Tunisie révèlent une intensification notable des transferts monétaires effectués par les Tunisiens de l’étranger. Au 20 novembre 2024, ces transferts ont atteint 7068,1 millions de dinars, marquant une progression de 189,2 millions comparé à 2023. Cette augmentation témoigne de l’attachement constant des expatriés tunisiens à leur terre natale et de leur volonté de participer activement au développement économique du pays.

Impact économique et social des transferts

Ces fonds constituent un levier économique majeur pour la Tunisie. Les transferts de la diaspora alimentent directement l’économie réelle : consommation des ménages, investissements immobiliers, création de petites entreprises. Ils permettent également de soutenir les réserves en devises du pays, élément essentiel pour la stabilité financière nationale. Ces contributions dépassent la simple dimension monétaire, elles renforcent les liens sociaux entre les Tunisiens de l’étranger et leur pays d’origine, créant des ponts culturels et économiques durables. La régularité et l’importance de ces transferts démontrent le potentiel considérable de la diaspora comme acteur du développement économique tunisien.