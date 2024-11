Maghreb: la Russie a un projet économique majeur avec plusieurs pays

Vladimir Poutine (© POOL )

Une zone de libre-échange constitue un espace économique où les pays participants éliminent entre eux les barrières douanières et les restrictions quantitatives aux échanges commerciaux. Ce dispositif permet aux entreprises des pays membres de commercer librement, sans subir de droits de douane ou de quotas, tout en conservant leur autonomie pour définir leur politique commerciale vis-à-vis des pays tiers. Cette libéralisation stimule la concurrence, favorise la spécialisation productive et génère généralement une intensification des flux commerciaux entre les partenaires, contribuant ainsi à la croissance économique des pays participants.

Une stratégie russe ambitieuse pour l’Afrique du Nord

La Russie dévoile ses intentions de créer une zone de libre-échange avec quatre pays majeurs d’Afrique du Nord : l’Égypte, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie. Ce projet, initialement annoncé par Vladimir Poutine en août 2023, a été réaffirmé lors du Forum de partenariat Russie-Afrique à Sotchi les 9 et 10 novembre par Anton Kobyakov, conseiller du président russe. Cette initiative témoigne de la volonté de Moscou de renforcer ses liens économiques avec le continent africain, particulièrement avec sa façade méditerranéenne.

Des fondations solides pour des partenariats durables

Les relations entre la Russie et les pays concernés reposent déjà sur des bases diplomatiques établies. Le cas du Maroc illustre cette dynamique préexistante : un accord de partenariat stratégique lie Rabat et Moscou depuis 2002. Ce rapprochement s’est renforcé en 2016 lors de la visite du roi Mohammed VI en Russie, aboutissant à la signature d’une Déclaration sur le Partenariat Stratégique Approfondi. Ces accords préalables constituent des atouts précieux pour la concrétisation du projet de zone de libre-échange, offrant un cadre institutionnel propice aux négociations et à la mise en œuvre des futures dispositions commerciales. Cette initiative pourrait transformer les relations économiques entre la Russie et l’Afrique du Nord, créant de nouvelles opportunités commerciales et renforçant l’interdépendance économique entre ces régions.