Maghreb: l’armée américaine mène des exercices militaires 

F-16 du Maroc. Photo : DR

Au Maroc, les États-Unis ont confirmé leur relation grandissante avec le Maroc, en organisant, sur place, des exercices militaires. Pour l’occasion, ce sont deux Boeing B-52 Stratofortresses de l’US Air Force qui ont été dépêchés sur place afin de réaliser des opérations conjointes avec l’Armée de l’Air Royale Marocaine.

Les bombardiers américains étaient stationnés du côté de Gloucestershire, au Royaume-Uni. Ils ont décollé le 22 novembre pour se rendre, quelques heures plus tard, au niveau des cotes marocaines, d’où les missions d’entraînement ont pu débuter. Une information qui n’a rien de vraiment surprenant. Les relations entre le Maroc et les États-Unis n’ont jamais été aussi bonnes.

Des exercices menés par le Maroc et les USA

Premièrement, le Maroc investit beaucoup d’argent dans les équipements américains, le Royaume n’hésite pas à dépenser pour renouveler son parc militaire. En outre, le gouvernement américain voit le Maroc comme un partenaire régional clé. Il s’agit d’un pays stable, qui s’est tourné vers les Nations Unies et la communauté internationale pour grandir et se développer.

Ce n’est pas la première fois que ce type d’exercice a lieu au Maroc. En 2020, deux F-16 américains avaient été envoyés aux côtés d’un B-52H Stratofortress, dans le cadre toutefois d’une mission menée conjointement avec l’Union européenne. La différence, ici, réside dans le caractère plus intimiste de ces exercices, exclusivement menés en duo par Washington et Rabat.

Une mission et des exercices, secrets

Cet exercice faisait partie d’une mission plus large, baptisée Bomber Task Force 25-1 et qui intègre d’autres nations amies du Moyen-Orient. L’exercice a été dirigé par Commandement Afrique des États-Unis. On ne sait toutefois pas précisément ce qu’il s’est passé, ni même sur les missions réalisées ont abouti et ont été couronnées de succès. Plus de commentaires pourraient parvenir dans les jours à venir.