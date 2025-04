Coincé, Elon Musk prend une décision en Chine

La Chine représente pour Tesla un marché stratégique incontournable, qui a propulsé l’entreprise au rang de leader mondial des véhicules électriques. Depuis l’ouverture de la Gigafactory de Shanghai en 2019, le pays est devenu le deuxième marché le plus important pour Tesla après les États-Unis, générant près d’un quart de ses revenus globaux. La Chine n’est pas seulement un marché de consommation crucial pour Tesla, mais également une base de production essentielle qui approvisionne l’Asie et l’Europe. Cette position privilégiée a permis à Elon Musk de bénéficier d’un statut particulier auprès des autorités chinoises, avec des avantages fiscaux et réglementaires rares pour une entreprise étrangère, témoignant de l’équilibre délicat que le milliardaire a su maintenir entre ses intérêts américains et chinois.

Tesla a suspendu les nouvelles commandes de véhicules électriques en Chine, quelques heures après que le président américain Donald Trump a imposé des tarifs douaniers de 145% sur l’économie chinoise. Le constructeur automobile a cessé d’accepter les achats de ses modèles S et X sur son site chinois. Ces deux modèles, importés des États-Unis, ne sont également plus disponibles à la commande sur le compte mini-programme WeChat de Tesla, selon Reuters, signe naissant de l’impact de la guerre commerciale menée par Trump.

Une tempête politique et commerciale

L’entreprise fait face à un rejet croissant des consommateurs lié aux positions politiques d’Elon Musk. Les ventes de Tesla souffrent considérablement de la proximité affichée entre Elon Musk et Trump. Un mouvement de boycott s’intensifie, accompagné d’actes de vandalisme contre plusieurs concessions Tesla à travers le pays. Ce phénomène contribue à expliquer pourquoi la compagnie a enregistré son recul commercial le plus important depuis plus de dix ans au premier trimestre.

Des tensions internes secouent l’entourage présidentiel autour de la question des barrières douanières. Elon Musk s’est violemment opposé à Peter Navarro, conseiller principal du président Trump pour le commerce, sur les réseaux sociaux, le qualifiant d’incompétent notoire et remettant en question ses capacités intellectuelles. Cette attaque répondait aux propos du conseiller qui avait minimisé le rôle d’Elon Musk dans l’industrie, le réduisant à un simple assembleur plutôt qu’à un véritable industriel.

Les conséquences financières de cette crise sont considérables pour Tesla, dont la valorisation boursière a dégringolé de moitié depuis ses sommets atteints fin 2024. Elon Musk a lui-même reconnu les répercussions majeures des nouvelles politiques commerciales sur son activité. Selon la presse américaine, Elon Musk aurait personnellement plaidé auprès du président pour un assouplissement de sa ligne dure, alors que les marchés financiers accusaient le coup de cette escalade. La situation s’inscrit dans une spirale de mesures de rétorsion, la Chine ayant récemment augmenté ses propres tarifs sur les produits américains, les portant jusqu’à 125%.