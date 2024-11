Drones au Maghreb : après le Mali, ce pays se tourne vers le fleuron turc

Baykar Akinci (DR)

La course aux drones militaires high-tech s’accélère au Maghreb. Après l’acquisition historique par le Mali des drones de combat Akinci le 26 novembre 2024, le Maroc prépare l’arrivée de ce même aéronef sophistiqué dans son arsenal. Cette acquisition renforce la position du constructeur turc Baykar comme fournisseur stratégique d’équipements militaires en Afrique.

Une technologie de pointe au service de la défense aérienne

L’Akinci représente une avancée majeure dans le domaine des drones de combat. Doté de deux moteurs turbopropulseurs, cet aéronef de 12,3 mètres de long atteint des performances remarquables : une vitesse maximale de plus de 400 km/h et une autonomie de vol dépassant 24 heures à une altitude pouvant atteindre 12 200 mètres. Sa polyvalence opérationnelle permet d’effectuer aussi bien des missions de surveillance que des frappes de précision, de jour comme de nuit, grâce à son système optronique perfectionné.

Publicité

Une capacité offensive redoutable

L’arsenal embarqué de l’Akinci impressionne par sa diversité et sa puissance. Le drone peut transporter jusqu’à 1 500 kg d’armement, incluant le nouveau missile balistique IHA-230 d’une portée dépassant 150 kilomètres. Son arsenal comprend également des missiles à courte portée MAM-L et MAM-C, des roquettes Cirit, et même des missiles air-air Gokdogan et Bozdogan. Cette versatilité lui permet d’accomplir des missions traditionnellement réservées aux avions de chasse.

Le Maroc renforce sa supériorité aérienne

La réception prévue de l’Akinci par les Forces royales air marocaines en février 2025 marque une nouvelle étape dans la modernisation militaire du royaume. Cette acquisition complète une flotte déjà dotée de 19 drones Bayraktar TB2, démontrant la confiance accordée aux technologies turques. Le Mali et le Maroc rejoignent ainsi un cercle restreint d’utilisateurs de l’Akinci, aux côtés de la Turquie, du Pakistan, du Liban, de l’Éthiopie et de l’Azerbaïdjan. Cette montée en puissance technologique témoigne d’une transformation profonde des capacités militaires dans la région, où les drones deviennent des atouts stratégiques incontournables pour la défense nationale.