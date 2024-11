Maghreb: les touristes français ciblent ces deux villes

Photo : iStock

Le Maghreb, terre de contrastes entre mer et désert, exerce depuis longtemps une attraction particulière sur les touristes européens. Cette région séduit par son patrimoine architectural unique, ses traditions millénaires et une hospitalité légendaire. Le développement d’infrastructures touristiques modernes, associé à la préservation de l’authenticité locale, a permis au Maghreb de devenir une destination privilégiée pour les voyageurs en quête d’évasion culturelle et de dépaysement.

L’irrésistible ascension de Fès

La capitale spirituelle du Maroc connaît un engouement sans précédent, manifesté par une augmentation spectaculaire de 34% des recherches de voyages. Cette ville, véritable musée à ciel ouvert, attire une nouvelle génération de touristes français désireux de vivre une expérience culturelle authentique pendant les fêtes de fin d’année. Les voyageurs, séduits par les medersas séculaires et l’effervescence des souks traditionnels, redécouvrent le charme d’un Maroc préservé des circuits touristiques conventionnels.

Marrakech : une valeur refuge ensoleillée

La ville ocre confirme sa position de destination incontournable pour les fêtes de Noël 2024. Les voyageurs français, attirés par des tarifs aériens abordables autour de 313 euros, trouvent dans cette destination le compromis idéal entre exotisme et budget maîtrisé. Le succès de Marrakech repose sur sa capacité à proposer une alternative ensoleillée aux célébrations hivernales traditionnelles, tout en offrant un cocktail unique d’animations culturelles et de possibilités d’escapades dans les environs.

Le Maroc face aux géants du tourisme mondial

Face aux destinations classiques comme New York, Londres ou Bangkok, le duo Fès-Marrakech démontre la capacité du Maroc à se démarquer sur l’échiquier touristique international. Alors que Rovaniemi propose son univers glacé, que Tokyo fascine par sa modernité et que Kuala Lumpur intrigue par son métissage culturel, les villes marocaines séduisent par leur accessibilité et leur atmosphère unique. Cette concurrence stimule l’innovation touristique marocaine, conduisant à un enrichissement constant de l’offre culturelle et des services proposés aux visiteurs.