Maghreb : les USA renforcent leur coopération militaire

La modernisation des forces armées maghrébines connaît une accélération notable ces dernières années. Face aux défis sécuritaires persistants, notamment la menace terroriste au Sahel, les tensions frontalières, et la nécessité de sécuriser les zones maritimes stratégiques, les pays du Maghreb ont entrepris une refonte majeure de leurs capacités militaires. Cette transformation touche particulièrement le secteur aérien, où l’acquisition d’équipements de pointe et la formation du personnel deviennent des priorités absolues pour maintenir un équilibre régional.

Un contrat américain stratégique de 600 millions de dollars

Le Pentagone vient de franchir une étape décisive dans sa collaboration militaire avec le Maroc. L’entreprise ELB Services LLC remporte un contrat décennal évalué à 600 millions de dollars pour moderniser les systèmes de planification des missions, notamment ceux des F-16 marocains. Cette décision renforce considérablement les capacités opérationnelles de l’aviation royale marocaine. La base aérienne Hill dans l’Utah servira de point névralgique pour la mise en œuvre de ce programme, qui englobe également le développement des systèmes électroniques et l’amélioration des capacités de reconnaissance aérienne.

Une coopération internationale étendue

Cette initiative américaine dépasse le cadre maghrébin pour englober vingt-neuf pays alliés, créant ainsi un réseau mondial de partenaires militaires. De l’Australie au Royaume-Uni, en passant par le Japon et les pays du Golfe, ce programme établit des standards communs dans la planification des missions aériennes. Pour le Maroc, ce contrat complète l’accord précédent avec Lockheed Martin concernant la maintenance des F-16, et anticipe l’arrivée prochaine des F-16 Block 72, dotés du système Viper Shield. La fourniture continue de matériel sophistiqué, incluant des missiles AMRAAM et des systèmes PAVEWAY, témoigne de l’engagement américain envers la modernisation des forces aériennes marocaines.