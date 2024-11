Maghreb: l’extension d’un port va doubler ses capacités d’exportations annuelles

Photo d'illustration (Associated Press)

L’Algérie poursuit son engagement dans le développement de ses infrastructures portuaires afin de renforcer ses capacités d’exportation. Dans cette optique, le projet d’extension du port d’Annaba s’inscrit comme un maillon essentiel du projet intégré de phosphate de Bled Hadhba, à Tébessa.

Une fois achevée, cette extension permettra de doubler la capacité d’exportation annuelle du port, passant de 3 millions à 7 millions de tonnes de phosphate et de produits raffinés. Étalée sur une superficie de 80 hectares, l’extension du port repose sur la construction d’un quai minier de 1600 mètres, d’une digue de 1400 mètres et d’un tirant d’eau adapté à l’accostage de navires géants de 80 000 tonnes.

Ce projet stratégique, confié à un groupement de trois entreprises dont deux nationales et une étrangère, vise à renforcer les infrastructures portuaires algériennes et à soutenir la montée en puissance du pôle intégré de phosphate de Tébessa. Il s’inscrit dans la volonté des autorités d’attirer davantage d’investissements européens en Algérie, notamment dans les secteurs des matières premières et de l’industrie.

Au-delà de l’augmentation des capacités d’exportation, ce projet s’accompagne d’un effort de modernisation et de diversification économique. Il permettra de valoriser les ressources naturelles algériennes, tout en développant des partenariats industriels avec des entreprises européennes. Cet axe de coopération bilatérale devrait également s’étendre à des domaines tels que la transition énergétique, la gouvernance des finances publiques et l’économie numérique.