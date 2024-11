Maghreb: nouveau cadre pour l’exportation et la déclaration de devises dans un pays

Photo: Sopa Images | Lightrocket | Getty Images

Lors de voyages internationaux, transporter d’importantes sommes en devises nécessite de respecter des formalités spécifiques pour garantir la transparence des flux financiers. Ces mesures, essentielles pour les autorités douanières, permettent de surveiller les mouvements de capitaux et d’assurer leur conformité aux réglementations en vigueur.

L’Algérie a récemment introduit une modification significative dans sa réglementation concernant l’importation et l’exportation des devises. Ce changement, annoncé par la Banque d’Algérie le 21 novembre, vise à renforcer le contrôle des devises et à adapter les pratiques aux standards internationaux. Selon le nouveau règlement, les voyageurs résidents et non-résidents peuvent désormais exporter jusqu’à 7 500 euros, ou l’équivalent dans une autre monnaie étrangère, par année civile. Cette limite remplace l’ancienne disposition de 2016 qui autorisait l’exportation du même montant par voyage.

Conditions associées à l’exportation des devises

Une autre nouveauté introduite par la Banque d’Algérie concerne les justificatifs requis pour l’exportation de ces devises. Désormais, tout montant dépassant les seuils de déclaration doit être accompagné d’un avis de débit bancaire. Ce document, délivré par les banques, atteste que les fonds proviennent d’un compte en devises ouvert en Algérie. Cette exigence vise à renforcer la traçabilité des transactions et à limiter les risques de fuite illégale de capitaux.

Par ailleurs, le nouveau règlement maintient l’obligation de déclaration aux douanes pour les montants égaux ou supérieurs à 1 000 euros, que ce soit à l’entrée ou à la sortie du territoire national. Cette obligation s’applique aux billets de banque ainsi qu’aux instruments négociables libellés en devises librement convertibles. La mesure garantit une meilleure surveillance des flux financiers aux frontières et contribue à la lutte contre le blanchiment d’argent.

Exportation et outils bancaires

Une autre disposition notable du règlement concerne les cartes bancaires internationales. Ces dernières peuvent être utilisées pour l’exportation de devises, à condition d’être couvertes par une autorisation de change délivrée par la Banque d’Algérie. Cette mesure offre une alternative sécurisée pour les voyageurs souhaitant transporter des fonds à l’étranger sans recourir exclusivement aux espèces.