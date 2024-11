Maghreb: nouvelle proposition pour le Parlement africain

Photo: DR

En Afrique du Sud, à Midrand, se déroule actuellement la 4eme session ordinaire de la 6e législature du Parlement panafricain. Et pour cette occasion, l’Algérie est venue avec certaines de ces idées, l’un des députés participant à cette grande session de 12 jours (du 4 au 16 novembre prochain) a ainsi évoqué quelques pistes de travaux.

En effet, Fateh Boutbig a proposé la création d’un organe consultatif pour la période 2024 – 2028. Cet organe consultatif sera composé d’anciens présidents de différents parlements ainsi que d’un groupe d’experts qualifiés, désignés par des parlementaires. Un “comité des sages” qui partagera sa vision, ses connaissances et son expertise aux nouveaux élus, qui pourront apprendre et développer leurs connaissances.

Un parlementaire algérien fait des propositions

L’élu algérien a également plaidé en faveur de l’élaboration d’une vision directement liée aux principes mêmes ainsi qu’aux objectifs du plan stratégique qui a été mis en place par le Parlement panafricain. Il est, à ce titre, indispensable selon lui que l’ensemble des parlementaires adhèrent “aux documents fondateurs” afin de développer, mettre en place une stratégie claire.

Un programme facile à revoir et à réviser

Ces idées, Fateh Boutbig souhaite qu’elles soient réévaluées périodiquement. En effet, ce dernier souhaite mettre en place un plan facile à contrôler et à réviser, afin que l’ensemble des objectifs annoncés et fixés par les Parlementaires soient faciles à atteindre ou, tout du moins, à revoir et à adapter selon les réalités politiques, économiques et sociales du continent.