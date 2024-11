Maghreb : plus de 3000 écoles bientôt connectées à l’internet haut débit

La Tunisie intensifie ses efforts pour intégrer le numérique comme levier de développement socio-économique. Consciente de l’importance des technologies de l’information, elle se concentre particulièrement sur l’éducation, visant à transformer les écoles du pays grâce à l’internet à haut débit et la fibre optique.

Le gouvernement tunisien avance rapidement dans la mise en place d’une infrastructure numérique pour le secteur éducatif. Selon le ministre des Technologies de la Communication, Sofiene Hemissi, le programme de connexion à l’internet à haut débit couvre 3 300 écoles, avec une finalisation prévue d’ici la fin novembre. Ce projet, lancé en octobre 2023 et soutenu par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et la Banque africaine de développement (BAD), fait partie d’une initiative nationale visant à moderniser les écoles sur tout le territoire tunisien.

Dans le cadre de son « Plan national stratégique Tunisie digitale 2020 », la Tunisie s’est engagée à renforcer la culture numérique dans les écoles. En janvier 2024, elle a lancé la plateforme « L’école de la Tunisie du futur », permettant aux élèves d’accéder à des ressources éducatives en ligne et offrant de nouvelles méthodes d’apprentissage numérique. L’idée est de rendre l’éducation plus accessible et moderne, en intégrant les outils numériques dans les programmes scolaires.

Les autorités tunisiennes estiment que cette digitalisation de l’éducation, en plus d’améliorer la qualité de l’enseignement, pourrait contribuer à préparer une nouvelle génération plus compétente sur le plan technologique, essentielle pour une économie qui aspire à diversifier ses sources de croissance.

En élargissant l’accès aux TIC dès l’école, la Tunisie crée les bases d’une société mieux connectée et plus compétitive sur le marché international. Grâce à cette stratégie numérique ambitieuse, le pays maghrébin place le secteur éducatif au cœur de son développement, convaincue que les technologies de l’information peuvent stimuler l’économie tout en apportant un progrès social durable. Ce projet éducatif montre comment le pays souhaite embrasser l’ère numérique pour bâtir son avenir.