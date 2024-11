Maghreb: progression notable pour le marché des voitures neuves dans ce pays

L’industrie automobile du Royaume du Maroc affiche une santé éclatante avec des chiffres de vente particulièrement encourageants pour le mois d’octobre. Les statistiques dévoilées par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM) témoignent d’une croissance robuste sur l’ensemble des segments du marché.

Les ventes globales ont franchi la barre des 15 000 unités en octobre, marquant une progression de 17,17% par rapport à la même période en 2023. Cette performance s’inscrit dans une dynamique positive observée depuis le début de l’année, avec un cumul de 137 953 véhicules écoulés sur les dix premiers mois de 2024, soit une augmentation de 5,94%.

Le constructeur Dacia confirme sa position dominante sur le segment des véhicules particuliers, totalisant 31 365 unités vendues. Sa progression de 25,54% illustre l’attrait persistant de la marque auprès des consommateurs marocains. Renault et Hyundai complètent le podium avec respectivement 18 613 et 10 034 véhicules commercialisés.

Sur le marché des véhicules utilitaires légers, les résultats sont encore plus remarquables avec une croissance de 33,71% en octobre. Ce segment, tiré par l’essor des activités logistiques et de services, voit Renault occuper la première place avec 3 611 unités vendues, suivi par Ford et Toyota.

Le segment premium n’est pas en reste, avec Audi qui s’impose comme le leader incontesté. La marque aux anneaux a écoulé 3 767 véhicules, devançant ses concurrents directs BMW et Mercedes-Benz qui ont vendu respectivement 3 589 et 2 439 unités.