Maghreb : un accord de sécurité sanitaire signé avec l’OMS

Le 20 novembre 2024, un accord historique a été signé à Alger entre l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), représentée par le professeur Kamel Sahnadji, et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), par le biais de son représentant Dr. Nouhou Hamadou. Cet engagement symbolise un pas déterminant dans la lutte contre les menaces sanitaires en Algérie, en unissant les efforts pour renforcer les capacités du système de santé face aux épidémies et pandémies.

Fruit d’une collaboration approfondie entre les deux parties, cet accord repose sur une évaluation rigoureuse des besoins sanitaires du pays, effectuée conjointement avec l’OMS. L’objectif est clair : permettre à l’Algérie d’atteindre, d’ici 2030, une autonomie accrue dans la gestion des crises sanitaires, en anticipant et en répondant efficacement aux éventuelles urgences. À cette fin, le programme associé à cet accord prévoit la construction d’établissements de santé modernes et adaptés aux défis contemporains.

Cette initiative s’intègre dans le cadre du projet de loi de finances (PLF 2025), qui met un accent particulier sur les infrastructures de santé publique et la préparation aux crises. Outre la création de nouveaux établissements, le programme cible également le renforcement des capacités humaines et matérielles. Cela inclut la formation continue du personnel de santé et l’amélioration des outils de diagnostic et de surveillance.

Pour l’OMS, cet accord reflète un modèle de partenariat stratégique avec un État engagé à prioriser la santé publique. Selon le Dr. Nouhou Hamadou, ce type de collaboration est essentiel pour répondre aux défis sanitaires globaux et garantir une résilience accrue dans les systèmes de santé nationaux.

L’accord illustre également la volonté de l’Algérie de jouer un rôle central dans la coopération sanitaire en Afrique. Grâce à cette initiative, le pays aspire non seulement à améliorer sa propre sécurité sanitaire, mais aussi à partager son expertise et ses ressources avec d’autres nations du continent.

En somme, cet accord entre l’ANSS et l’OMS marque une étape cruciale pour la santé publique en Algérie. Il témoigne de l’importance de la coopération internationale dans la gestion des crises sanitaires, tout en réaffirmant l’engagement de l’Algérie à investir dans des solutions durables et inclusives pour le bien-être de sa population.