Maghreb: un groupe chinois propose un plan ambitieux de modernisation d’infrastructures routières

Ces derniers mois, l’Algérie se mobilise activement pour moderniser ses infrastructures urbaines. Les autorités algériennes ont engagé une réflexion stratégique pour résoudre les problèmes chroniques de congestion dans la capitale, en explorant des solutions innovantes de mobilité et de transport.

La société chinoise CSCEC (China State Construction Engineering Corporation), reconnue mondialement pour ses réalisations en ingénierie, a présenté récemment un ensemble de propositions ambitieuses visant à fluidifier les déplacements à Alger. Fruit de plusieurs années d’études et de concertations, ces solutions s’articulent autour de plusieurs axes structurants.

Parmi les innovations proposées, le métro aérien occupe une place centrale. Le projet prévoit un réseau composé de 5 rocades et 11 lignes, conçu pour désengorger efficacement les axes les plus saturés. Fort de son expérience internationale, CSCEC a déjà réalisé des systèmes similaires à Pékin, Shanghai, Tokyo et en Australie, démontrant ainsi sa capacité à relever ce défi technique complexe.

Les parkings intelligents représentent une autre solution innovante présentée par l’entreprise chinoise. Destinés à résoudre le problème du stationnement anarchique, ces équipements permettraient de libérer de l’espace urbain et d’optimiser la circulation dans la capitale.

L’entreprise a également évoqué la possibilité de construire des autoroutes à étages, une solution envisagée pour élargir l’espace routier. Cependant, les défis techniques et financiers sont significatifs. Les coûts élevés d’indemnisation et les contraintes d’aménagement rendent cette option complexe à mettre en œuvre.

La construction de tunnels routiers a été considérée comme une alternative, mais jugée trop contraignante en termes de coûts et de sécurité. Le représentant de CSCEC a souligné que les solutions proposées s’inscrivent dans une perspective de développement à long terme, avec un horizon de 20 à 30 ans.

Les autorités algériennes demeurent résolument engagées dans cette démarche de modernisation urbaine. Bien que l’appel d’offres initial date de 2020, les discussions se poursuivent avec une volonté claire de trouver des solutions durables pour améliorer la mobilité à Alger.