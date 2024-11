Maghreb: un haut gradé nommé à un poste stratégique

Le président Tebboune (Photo de GETTY IMAGES / RYAD KRAMDI)

En Algérie, quelques mois après la réélection du président Abdelmadjid Tebboune, le nouveau gouvernement continue de prendre forme. En effet, un remaniement a eu lieu ce lundi, à la demande du Premier ministre Nadir Larbaoui. De nouveaux ministres ont notamment été nommés, à la Justice et à l’Industrie.

La nomination qui fait toutefois le plus parler, est celle d’un chef de l’État-major. Il s’agit du général Said Chengriha. Ce dernier a été nommé ministre délégué à la Défense nationale. Âgé de 79 ans, ce militaire hautement respecté fait ainsi une entrée fracassante en politique. Une décision validée par le président Tebboune en personne, qui a profité de l’occasion pour renouveler sa confiance au Premier ministre démissionnaire.

Un général, nommé à la Défense

En effet, c’est à la suite des résultats de l’élection présidentielle du 7 septembre dernier que Larbaoui a présenté sa démission, comme il est usage de le faire à la suite du résultat d’un scrutin. Une démission du gouvernement acceptée par le chef de l’État, qui a toutefois tenu à continuer de travailler avec son ancien, et donc, nouveau Premier ministre. Certains ministres sont également restés en poste.

Ainsi, les ministres des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, de l’Intérieur, Brahim Merad et de l’Énergie, Mohamed Arkab, resteront en poste. Parmi les nouvelles arrivées, on notera celle de Lotfi Boudjemaa à la Justice ou encore Sifi Gharib à l’Industrie. La Défense restera, chose assez surprenante, entièrement gérée par le président Tebboune en personne, comme c’était auparavant le cas.

Tebboune garde la main

Parmi les autres changements, on notera la division du ministère du Commerce en deux grandes parties. D’une part, un portefeuille pour le Commerce interne a été créé ainsi qu’un portefeuille pour le Commerce extérieur avec un objectif d’accélérer les exportations à travers le monde. Enfin, Pêche et Agriculture ont été réunies dans un seul et unique ministère.