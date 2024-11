Maghreb: un navire militaire russe a accosté dans un port

Photo : DR

Le navire de la flotte militaire russe, « Merkuriy », a jeté l’ancre au port d’Alger, marquant une nouvelle étape dans le partenariat militaire entre l’Algérie et la Russie. Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre d’un programme de coopération bilatérale, est un signe des relations stratégiques que les deux nations maintiennent dans le domaine de la défense.

Selon un communiqué émis par le ministère de la Défense nationale (MDN), l’escale, d’une durée de trois jours, constitue une opportunité pour les forces navales russes et algériennes de renforcer leurs liens. Ce type d’interaction permet d’approfondir les échanges et d’améliorer les capacités communes de réponse dans un environnement de sécurité global en constante évolution.

Le commandant du navire russe a profité de cette escale pour rendre une visite de courtoisie au commandant de la base navale d’Alger, située dans la première région militaire. Cet échange symbolique témoigne de la volonté de renforcer la coopération et le respect mutuel entre les forces armées des deux pays, notamment dans le cadre d’exercices militaires conjoints et de projets de défense communs.

Le « Merkuriy », navire de la flotte russe de la mer Noire, représente pour sa part une composante clé de la présence russe dans la région. Sa visite à Alger reflète l’intérêt mutuel des deux nations pour des échanges stratégiques dans le bassin méditerranéen.

Pour l’Algérie, l’accueil de ce navire est une occasion de réaffirmer sa coopération militaire tout en renforçant ses capacités et son expertise navales à travers des échanges réguliers avec des forces internationales. Cette escale devrait contribuer au maintien d’une relation solide entre Alger et Moscou, alors que les deux pays continuent de consolider leurs partenariats en matière de sécurité et de défense.