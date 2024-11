Maghreb: une compagnie aérienne pointée du doigt en France

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

Ces dernières années, les compagnies aériennes africaines ont redoublé d’efforts pour étendre leur influence au-delà du continent. Cette stratégie d’expansion, caractérisée par une multiplication des liaisons aériennes et des partenariats commerciaux, témoigne de leur ambition de rivaliser avec les transporteurs occidentaux traditionnels. Les compagnies du Maghreb, en particulier, ont misé sur leur position géographique stratégique pour développer leurs activités en Europe, notamment en France, où réside une importante diaspora nord-africaine. Cette croissance a toutefois connu des turbulences, comme en témoignent les récentes tensions entre certains transporteurs et leurs partenaires européens.

Des pratiques commerciales controversées

La situation d’Air Algérie illustre les défis de cette expansion internationale. La compagnie fait actuellement l’objet de vives critiques en France, où les principales organisations professionnelles du secteur touristique dénoncent ses méthodes de gestion. Les Entreprises du Voyage (EdV), accompagnées des réseaux Selectour, Manor, TourCom et Cediv, ont publiquement exprimé leur mécontentement face à ce qu’elles qualifient de « comportement brutal ». Au cœur du litige : l’application de pénalités financières jugées démesurées, les Agency Debit Memos (ADM), pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Publicité

Un dialogue rompu entre partenaires

L’absence de concertation préalable et le manque de communication d’Air Algérie exacerbent les tensions avec les agences de voyages françaises. Ces dernières déplorent l’application rétroactive de sanctions pour des motifs qu’elles estiment contestables, comme de simples erreurs de saisie ou des modifications de réservation. Les tentatives répétées d’instaurer un dialogue constructif sont restées lettre morte, creusant davantage le fossé entre la compagnie et ses partenaires historiques.

Des répercussions économiques préoccupantes

Cette situation tendue menace l’équilibre du marché aérien entre la France et l’Algérie. Les professionnels du voyage craignent que ces pratiques ne cachent une stratégie délibérée d’Air Algérie pour renflouer ses caisses, au détriment de la stabilité financière de ses partenaires. Les conséquences pourraient dépasser le cadre strictement commercial : certaines agences envisagent de cesser leur collaboration avec le transporteur algérien, ce qui risque d’entraîner une hausse des tarifs et une réduction de l’offre de vols. Cette situation pourrait particulièrement affecter les voyageurs réguliers entre les deux pays, contraints de faire face à des options de voyage plus limitées et plus coûteuses.