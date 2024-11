Maghreb: une compagnie aérienne scelle un partenariat avec un acteur d’Amérique latine

Photo Unsplash

Fleuron du transport aérien nord-africain, Royal Air Maroc étend son influence jusqu’en Amérique latine en scellant un partenariat stratégique avec GOL, acteur majeur de l’aviation brésilienne. Cette collaboration historique, qui réunit deux compagnies de référence sur leurs continents respectifs, marque un tournant significatif dans la connectivité aérienne entre l’Afrique et l’Amérique du Sud.

Le partenariat, opérationnel depuis le 21 novembre, transforme radicalement l’expérience des voyageurs sur l’axe Casablanca-São Paulo. Les passagers bénéficient désormais d’un système de réservation unifié, leur permettant d’acquérir un billet unique pour l’ensemble de leur trajet. Cette simplification s’accompagne d’avantages substantiels : des tarifs optimisés, la possibilité de payer en devise locale, et une gestion fluide des bagages lors des escales.

Publicité

L’accord ouvre de nouvelles perspectives pour les voyageurs des deux compagnies. Les clients de Royal Air Maroc peuvent désormais atteindre aisément les principales métropoles brésiliennes, notamment Rio de Janeiro et Brasília, via le hub de São Paulo. Réciproquement, GOL offre à ses passagers un accès privilégié à plus de vingt destinations africaines en transitant par Casablanca.

Cette alliance revêt une importance particulière pour GOL, qui devient le premier transporteur brésilien à établir une présence significative en Afrique. Pour Celso Ferrer, PDG de la compagnie brésilienne, ce partenariat représente une opportunité exceptionnelle d’exploration du Maroc et du continent africain pour leurs clients. Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc, souligne quant à lui l’adéquation de cette initiative avec la demande croissante observée sur les marchés africains et latino-américains.

Les ambitions des deux partenaires ne s’arrêtent pas là. Les programmes de fidélisation Smiles de GOL et Safar Flyer de Royal Air Maroc seront prochainement interconnectés, permettant aux voyageurs d’accumuler des points indépendamment de la compagnie choisie.