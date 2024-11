Maghreb : une startup décroche un prestigieux prix à Dubaï

Photo Pixabay

La créativité algérienne en matière de technologie fait sensation à l’international grâce à Audimatic, une startup fondée par l’ingénieur Khalid Badis. Audimatic a récemment remporté le prix « Projet innovant de l’année » lors des ASBU BroadcastPro Middle East Awards, un prestigieux événement tenu à Dubaï aux Émirats arabes unis, qui récompense l’excellence dans les domaines de la technologie télévisuelle et radiophonique.

Audimatic propose une solution de pointe pour la mesure d’audience en temps réel sur diverses plateformes comme la télévision par satellite et l’IPTV, permettant de collecter des données précises et instantanées sur les préférences des téléspectateurs. Ce succès témoigne de la qualité et de l’audace de l’innovation algérienne, qui se distingue dans un marché compétitif. « Nous sommes ravis et honorés de cette reconnaissance par un jury de professionnels », a exprimé Audimatic dans un message publié sur LinkedIn, confirmant son ambition de devenir un acteur de premier plan dans le domaine des technologies de mesure d’audience.

La compétition, organisée par le magazine spécialisé BroadcastPro Middle East, rassemble les acteurs les plus influents des industries audiovisuelles du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, offrant une vitrine aux projets qui redéfinissent l’avenir de la diffusion et des médias.

Ce prix représente non seulement une fierté nationale pour l’Algérie, mais aussi une reconnaissance du savoir-faire et de l’expertise de Khalid Badis et de son équipe dans un secteur en constante évolution. L’innovation de cette startup marque une étape cruciale pour le développement technologique de la région, inspirant d’autres talents algériens et contribuant à hisser la créativité algérienne sur la scène mondiale.