Maghreb: Xi Jinping fait une rencontre qui annonce une possible succession

(Li Xueren | Xinhua News Agency | Getty Images)

Ce jeudi, le président chinois Xi Jinping s’est rendu dans la région du Maghreb. Au Maroc, plus précisément. En effet, une courte visite diplomatique était prévue. Pour l’occasion, le chef de l’État chinois a eu l’occasion de s’entretenir avec les plus hauts représentants marocains.

Pour autant, le roi Mohammed VI n’était pas présent. Ce dernier était remplacé et représenté par le Prince Héritier, Moulay El Hassan. C’est lui qui, jeudi soir, a reçu le président chinois à Casablanca, dès son arrivée sur le tarmac de l’aéroport international Mohammed V. Était également présent le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch et des membres de la Garde Royale.

Publicité

Le Prince Héritier du Maroc reçoit Xi Jinping

Cette visite a été l’occasion pour les représentants chinois et marocains, d’échanger sur leurs bonnes relations et, surtout, de confirmer les liens forts qu’entretiennent les deux pays. Une preuve, s’il en fallait une, que les prochaines années s’annoncent particulièrement riches en travaux communs, alors que la Chine souhaite développer sa présence sur le continent africain.

Malgré tout, l’absence du roi Mohammed VI a été soulignée. Pour certains observateurs, Sa Majesté, qui était apparue affaiblie à l’occasion de la visite du président français Emmanuel Macron au mois d’octobre dernier, serait toujours en convalescence et pourrait ne pas être en mesure d’assurer, pour l’heure, l’ensemble de ses missions politiques et diplomatiques, au Maroc et à l’international.

Une réception, comme un signe ?

Certains évoquent même une possible succession à venir. La réception de Xi Jiping par le Prince Héritier n’est pas un signe anodin et il convient d’interpréter cette rencontre, de manière assez nette. Pour le moment toutefois, les services de communication de la couronne marocaine n’ont pas du tout réagi à ces informations, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par la presse nationale.