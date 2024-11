Maroc: le Front Polisario s’attaque au Roi Mohammed VI

Mohammed VI (DR)

Le conflit du Sahara occidental continue de cristalliser les tensions entre le Maroc et le Front Polisario. Cette zone disputée, ancienne colonie espagnole bordant l’Atlantique, représente un enjeu territorial majeur depuis les années 1970. Le Maroc revendique sa souveraineté sur ce territoire et propose un plan d’autonomie, tandis que le Front Polisario milite pour l’indépendance. La France a récemment réaffirmé son soutien à la position marocaine, considérant le plan d’autonomie comme une base « sérieuse et crédible » pour résoudre ce différend qui perdure depuis près d’un demi-siècle.

Une réponse cinglante au discours royal

Le gouvernement sahraoui vient de réagir vivement aux récentes déclarations du roi Mohammed VI concernant le Sahara occidental. Dans un communiqué diffusé par l’agence SPS, les représentants du Front Polisario affirment que le discours royal ne peut altérer ni les fondements historiques ni le cadre juridique de la question sahraouie. Pour le mouvement indépendantiste, cette problématique demeure fondamentalement liée à la décolonisation, et le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui constitue un principe inaliénable.

Les obstacles à la résolution du conflit

Les responsables sahraouis pointent du doigt la responsabilité du Maroc dans l’enlisement des négociations internationales. Selon eux, Rabat fait délibérément obstacle à l’application des résolutions onusiennes et au plan de règlement africain. Les tentatives marocaines d’imposer une solution alternative se heurtent à une farouche opposition du Front Polisario, qui refuse tout compromis sur la question de l’autodétermination.

Le poids des soutiens internationaux

L’évolution des positions diplomatiques complique davantage la résolution du conflit. Le Front Polisario exprime son indignation face au ralliement de l’Espagne et de la France au projet d’autonomie marocain. Le mouvement indépendantiste considère particulièrement problématique le changement de position de Madrid, ancien administrateur colonial du territoire. Cette nouvelle donne diplomatique renforce le sentiment d’isolement du Front Polisario, alors que le statut définitif du Sahara occidental reste en suspens malgré des décennies de négociations infructueuses.