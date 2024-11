Niger: Tiani nomme son ambassadeur au Bénin

Photo DR

Le général Abdourahamane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) au Niger, a procédé à la nomination de Chaïbou Kadadé en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Niger auprès de la République du Bénin. Cette décision a été officialisée mercredi dans un décret publié par le journal gouvernemental Le Sahel.

Chaïbou Kadadé, Greffier Central et détenteur de la matricule 46781/H, sera désormais chargé de représenter les intérêts du Niger au Bénin, dans un contexte marqué par une volonté apparente de rapprochement diplomatique. Il y a quelques semaines, les autorités nigériennes avaient introduit la démarche devant aboutir à la désignation d’un ambassadeur. Cette nomination intervient après une période de tensions entre les deux pays, survenue à la suite du coup d’État militaire de juillet 2023, qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum. Ce renversement avait entraîné une dégradation des relations politiques et économiques entre le Niger et le Bénin, ce dernier ayant pris position contre la junte au pouvoir.

Cependant, ces dernières semaines ont été marquées par des signaux favorables à une normalisation. La désignation d’un ambassadeur à Cotonou est perçue comme un pas significatif vers le rétablissement de liens diplomatiques stables et constructifs entre les deux nations. En tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Chaïbou Kadadé aura pour mission de renforcer la coopération bilatérale, tout en favorisant un dialogue constructif pour surmonter les différends passés.

Sa nomination souligne l’importance stratégique que le Niger accorde à ses relations avec le Bénin dans un contexte de redéfinition de ses partenariats régionaux et internationaux. Avec cette décision, le général Tiani semble envoyer un message de bonne volonté à ses voisins, en particulier dans un contexte où le Niger cherche à consolider ses relations extérieures malgré les sanctions et les pressions internationales.