 Niger : La douane béninoise assouplit les règles d’exportation mais maintient certaines restrictions

Les autorités douanières béninoises assouplissent les règles d’exportation de certains produits vers le Niger. Une note, signée par le Directeur Général Adjoint des Douanes, autorise désormais la libre exportation d’importations comme le riz, les conserves et l’huile. Cependant, les produits vivriers locaux – maïs, mil et sorgho – restent strictement interdits à l’exportation pour protéger les réserves nationales et garantir la sécurité alimentaire.

Dans le cadre de cette ouverture, les douanes béninoises mettent l’accent sur deux priorités : faciliter les échanges humains et commerciaux entre les deux pays tout en renforçant les mesures de sécurité. Des consignes fermes ont été données pour intensifier les contrôles des embarcations et véhicules, avec pour objectif de détecter armes, munitions ou tout matériel destiné à des groupes armés.

La lutte contre les pratiques abusives est également soulignée. Les douaniers sont formellement interdits de rançonnement, un comportement jugé incompatible avec la réussite de cette initiative. Les agents sont appelés à exercer leurs fonctions avec loyauté, rigueur et professionnalisme, sous la supervision attentive des responsables régionaux chargés de la fraude et de la surveillance.

Ce tournant marque une avancée dans la collaboration économique entre le Bénin et le Niger, tout en affirmant l’engagement du Bénin à préserver ses intérêts nationaux et la sécurité à ses frontières. Ces informations interviennent dans un contexte où, les deux pays ont multiplié au cours de ces dernières semaines, les actions en faveur du rétablissement de la paix. En effet, il y a quelques semaines, un nouvel ambassadeur du Niger avait été annoncé au Bénin. Les autorités nigériennes auraient introduit auprès de la diplomatie béninoise, une demande pour agréer leur choix.

Il s’agit du processus normal devant aboutir à la désignation d’un ambassadeur. Toujours selon les informations rapportées à ce sujet, le prochain ambassadeur serait magistrat de formation. Avant cette annonce relative au retour de l’ambassadeur du Niger au Bénin, plusieurs actions avaient été menées par les deux pays dans le cadre de la normalisation des relations.