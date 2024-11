Niger : une centaine de rebelles jettent l’éponge

Photo DR

À Agadez, cité historique au cœur du Niger, une page importante s’est tournée le mercredi 27 novembre avec la reddition d’une centaine de combattants issus de deux mouvements rebelles majeurs. Le Front patriotique de libération (FPL) et le Mouvement pour la justice et la réhabilitation du Niger (MJRN) ont choisi de répondre favorablement aux appels au dialogue lancés par le général Abdourahamane Tiani, actuel chef du régime militaire. Cette décision marque un tournant significatif dans la stabilisation du pays, particulièrement pour les régions d’Agadez et de Diffa, où ces groupes maintenaient une présence active depuis plusieurs années.

Des revendications diverses aux choix de la paix

Les motivations qui ont conduit à la création de ces groupes armés reflètent la complexité de la situation politique nigérienne. Le MJRN, formé en 2016 près de la frontière libyenne, portait les aspirations de développement des zones du Kawar et du Manga. Le FPL, quant à lui, avait émergé dans le sillage du coup d’État de juillet 2023, en opposition au renversement du président Mohamed Bazoum. Lors de la cérémonie officielle, les ex-rebelles ont remis aux autorités un arsenal conséquent, comprenant notamment une quinzaine de véhicules, geste symbolique fort de leur engagement vers la paix. Ibrahim Mahamat, porte-parole des groupes démobilisés, a officialisé cette décision en présence du général Ibra Boulama Issa, gouverneur de la région.

Les défis persistants de la stabilité régionale

La reddition de ces combattants représente une avancée notable, mais ne résout pas tous les enjeux sécuritaires du Niger. Le pays doit faire face également aux groupes terroristes mais renforce son armée en vue d’affronter les nouveaux défis.