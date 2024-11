Nucléaire: les rivaux du Maghreb exposent leurs ambitions

L’énergie nucléaire représente aujourd’hui un pilier majeur dans la transition énergétique mondiale. La France illustre parfaitement cette réalité avec ses 56 réacteurs qui produisent près de 70% de son électricité, garantissant une indépendance énergétique considérable et des émissions de CO2 limitées. D’autres nations comme les États-Unis, la Chine ou le Japon ont également fait le choix du nucléaire pour répondre à leurs besoins croissants en énergie tout en respectant leurs engagements climatiques. Cette source d’énergie, capable de fournir une production stable et massive d’électricité, attire désormais l’attention des pays du Maghreb, notamment le Maroc et l’Algérie qui se positionnent en pionniers dans ce domaine.

Une course à l’innovation nucléaire au Maghreb

Le Royaume chérifien dévoile ses ambitions dans le domaine de l’énergie de fusion, une technologie nucléaire prometteuse. À Rome, lors de la Réunion ministérielle inaugurale du Groupe mondial pour l’énergie de fusion (WFEG), l’ambassadeur Youssef Balla a présenté la stratégie marocaine pour développer cette filière énergétique. Le pays réalise déjà des avancées significatives en matière d’éducation et de recherche sur les sciences des plasmas, technologies essentielles pour maîtriser la fusion nucléaire. De son côté, l’Algérie, par la voix de son ministre de l’Énergie et des Mines Mohamed Arkab, manifeste son intention de lancer un projet pilote d’énergie de fusion. Le pays considère cette technologie comme une source cruciale pour fournir des solutions énergétiques modernes et durables, soulignant ses avantages en termes de fiabilité et de faibles émissions de carbone.

Publicité

Une vision continentale partagée

Les deux pays maghrébins adoptent une approche similaire en matière de coopération régionale. Le Maroc propose de servir de pont entre l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et le continent africain, tandis que l’Algérie souligne l’importance de la fusion nucléaire pour les régions africaines souffrant d’un faible accès à l’énergie. Les deux nations soutiennent activement les efforts de l’AIEA pour faciliter la coopération technique et les échanges scientifiques internationaux. Cette convergence de vues témoigne de leur volonté commune de positionner l’Afrique comme un acteur majeur dans le développement des énergies du futur.

Formation et partenariats internationaux au cœur des stratégies

Les deux pays misent sur le développement des compétences et la coopération internationale. Le Maroc plaide pour la mise en place de programmes qualifiants destinés aux pays en développement, visant l’adoption future des technologies de fusion à grande échelle. L’Algérie, quant à elle, met l’accent sur le renforcement des capacités nationales, notamment à travers le développement des ressources humaines. Les deux nations reconnaissent l’importance des partenariats internationaux pour surmonter les défis technologiques posés par la fusion nucléaire. Cette approche collaborative, soutenue lors de la réunion à Rome présidée par Giorgia Meloni et Rafael Mariano Grossi, illustre leur engagement commun dans la construction d’un avenir énergétique innovant. En parallèle de leurs ambitions nucléaires, les deux pays poursuivent la diversification de leur mix énergétique, notamment à travers le développement des énergies renouvelables et de l’hydrogène.