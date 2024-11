Or au Sénégal : Diomaye Faye envoie l’armée contre les clandestins

Bassirou Diomaye Faye (DR)

Les forces armées sénégalaises de la zone militaire N°4 ont mené une opération d’envergure contre l’exploitation illégale de l’or dans la région de la Falémé. Le jeudi 21 novembre 2024, un important site d’orpaillage clandestin a été démantelé à Segoto, près de la frontière malienne.

Lors de cette opération, plusieurs matériels ont été saisis par les militaires. « 65 groupes électrogènes et divers équipements ont été saisis », a écrit la Direction de l’information et des Relations publiques des Armées (Dirpa) sur son compte X. Ces groupes électrogènes sont utilisés pour alimenter les équipements d’extraction aurifère. Le 9 novembre dernier, les forces armées sénégalaises de la zone militaire N°4 avaient déjà détruit un autre site illicite près de la Falémé et avaient saisi 37 pompes, des groupes électrogènes et des motos.

Application d’un décret présidentiel

L’opération s’inscrit dans le cadre de l’application du décret présidentiel interdisant toute activité minière dans la zone. En effet, le 31 juillet 2024, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a pris le décret N° 2024-1502 portant suspension des activités minières dans la zone du fleuve de la Falémé. L’article premier de ce décret stipule qu’il « est suspendue jusqu’au 30 juin 2027, pour nécessité de préservation de l’environnement, de protection de la santé des populations et de sécurisation de la zone frontalière, toute opération minière ou délivrance de titre miniers autour de la rive gauche du fleuve de la Falémé sur un rayon de cinq cents (500) mètres. »

L’article 2 vient préciser que ceux qui vont enfreindre cette décision seront punis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Lors des élections législatives du 17 novembre 2024, le parti au pouvoir, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), a tout raflé. Il a eu 130 sièges sur 165, ce qui leur donne la légitimité pour toutes leurs actions.