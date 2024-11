Paiement en ligne des factures SBEE : une interruption prévue ce vendredi

Ce vendredi 15 novembre 2024, de 18h à 20h, il ne sera pas possible de procéder à des paiements en ligne de factures postpaysées. L’information a en effet été rendue publique par un communiqué du Directeur général de la Société Béninois d’Energie Electrique. Cette situation serait liée selon le document à des travaux dont l’objectif serait d’améliorer la qualité des services en ligne. Le communiqué spécifie tout de même que cette perturbation concerne uniquement le paiement de factures postpayées.

« Les achats de crédits d’énergies restent fonctionnels via les canaux habituels », a tenu à marteler le document du directeur général de la Sbee. Rappelons que le paiement de la facture en ligne a facilité la tâche aux abonnés de la Sbee. Ils ne sont plus tenus de subir de longues files d’attente avant de procéder au paiement de leur consommation mensuelle d’électricité. Depuis quelques années, juste avec un smartphone disposant d’une connexion internet, les Béninois ont la possibilité de payer depuis leurs maisons leur consommation via les services de monnaies électroniques.