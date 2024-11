Pétrole en Afrique : les USA veulent passer à la vitesse supérieure

Photo : Reuters

La République du Congo, un acteur majeur dans le secteur pétrolier africain, fait un pas de plus vers une exploitation accrue de ses ressources pétrolières. En quête de maximiser son potentiel, le pays a récemment conclu un accord stratégique avec United Oil & Gas International (UOGI), une société américaine et l’entreprise locale ARIES Énergies. Cet accord vise à développer les champs pétroliers marginaux, un segment souvent négligé par les multinationales mais crucial pour l’économie congolaise.

Ce partenariat repose sur une nouvelle joint-venture, Bomoko Oil & Gas, qui combinera l’expertise technique de UOGI et les connaissances locales d’ARIES pour gérer de manière durable les actifs pétroliers du Congo. Le projet intègre des normes de contenu local pour soutenir l’économie congolaise, en privilégiant l’emploi de fournisseurs et de services locaux dans toutes les étapes de l’exploitation.

Publicité

Le pétrole occupe une place cruciale dans l’économie du Congo, représentant environ 42 % du PIB, 80 % des exportations et 60 % des recettes nationales, selon la Banque Mondiale. Le gouvernement congolais cherche à optimiser l’exploitation de ses ressources pour pallier le vieillissement de certains gisements et assurer une croissance durable.

Les champs pétroliers marginaux, souvent sous-exploités, constituent un segment porteur pour le Congo, où l’expertise de UOGI peut faire la différence. En misant sur des technologies avancées et une gestion minutieuse de ces gisements, Bomoko Oil & Gas vise à optimiser la production tout en respectant les exigences environnementales et en favorisant le développement local.

L’accord entre UOGI et ARIES Énergies symbolise les ambitions du Congo de diversifier et de pérenniser ses ressources pétrolières. Ce partenariat, en intégrant le savoir-faire technique étranger et les ressources locales, pourrait être un moteur de croissance pour le pays, qui voit dans le pétrole un levier essentiel pour son développement économique.